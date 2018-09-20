本周洛阳天气多变 明后两天气温回升后又将降温

近期，绵绵春雨还将造访。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受东移浅槽影响，预计今天阴天转小雨，偏东风2级至3级，气温12℃～23℃。明天多云转晴天，偏南风3级左右，气温12℃～27℃。

双休日，一场春雨淅淅沥沥，树木愈发青翠，沾着雨珠的花朵更显柔美。有人感慨：这雨下得痛痛快快，不是三滴两滴敷衍了事，这才是我期盼中的春雨。

近期，绵绵春雨还将造访。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受东移浅槽影响，预计今天阴天转小雨，偏东风2级至3级，气温12℃～23℃。明天多云转晴天，偏南风3级左右，气温12℃～27℃。

明后两天，气温较前期有明显回升，但到了周四，新一轮冷空气将再次带来降温和降雨天气，并一直持续至周六，周内空气污染扩散气象条件整体较好。

具体预报如下：

周三(24日)：晴天间多云，气温16℃～30℃；

周四(25日)：晴天转多云，偏东风4级，气温14℃～25℃；

周五(26日)：阴天转零星小雨，东南风4级至5级，气温12℃～19℃；

周六(27日)：阴天转小雨，气温11℃～20℃。

忽冷忽热的天气、上蹿下跳的气温，想必大家早已习惯。出门看天穿衣的同时，提醒您包里别忘了放一把雨伞。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）