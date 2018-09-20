赵光磊的家人找到了！这位洛阳籍英雄21年的生命轨迹是这样的……

赵光磊的家人找到了！20日和21日，经过记者和众多爱心人士不懈努力，终于找到了赵光磊的堂弟赵广毕，他原名叫赵光壁，也是赵光磊目前在世的最近的亲人。不仅如此，我们还根据多方的回忆和资料，试图勾勒出这个只活了21年的年轻人的生命轨迹。

赵光磊的家人找到了！20日和21日，经过记者和众多爱心人士不懈努力，终于找到了赵光磊的堂弟赵广毕，他原名叫赵光壁，也是赵光磊目前在世的最近的亲人。不仅如此，我们还根据多方的回忆和资料，试图勾勒出这个只活了21年的年轻人的生命轨迹——

出身富裕的书香家庭，又是家中独子，却抛妻弃母，血洒蓝天的赵光磊，从尘封的历史中向我们走来……

81岁的堂弟，终于得知二哥的下落

在高新区辛店镇马赵营村，如果问起一些年龄在80岁以上的老人关于赵家炮楼的事，他们也许会告诉你，那是村里唯一一座炮楼，也是村里最高的建筑，是一户姓赵的地主家里的。

如果再问老人们认不认识赵光磊，他们有人就会说：“是那个开飞机的吗？听家里老人说过呢，听说走了一直都没再回来过。”

1922年，赵光磊就出生在这个门前有一座高高炮楼的地主家里。

19日，在洛阳晚报刊登出寻找长眠在异国76年的抗战飞行员赵光磊的消息后，当天就有两名读者打来电话，内容却都一样——高新区辛店镇的马赵营村当年曾出了个叫赵光磊的飞行员。

当天下午，我们在村里找到了88岁的赵都旺老人。他说，他家过去和赵光磊家中间就隔一户人家。赵光磊还有一个堂弟在村里，但当时人未在家中。

20日上午，记者和两位热心市民来到马赵营村，见到了今年81岁的赵广毕。一见面，他就说：“这真是奇事！都过去七八十年了，没想到我们终于知道二哥在哪里了啊！”

赵广毕

出身书香家庭，家中堂兄弟四人

村里老人讲，赵光磊祖上并未听说出过大官或是巨贾，但家里有一百多亩地传下。但他家里人丁一直不旺，到了赵光磊父亲这一辈，家里只有弟兄两人。

赵广毕说，他的父亲叫赵玉庭，是个文人，一直在县衙里当秘书，人称红笔师爷，老了才回到家里，因此他们赵家在当时也是书香门第。赵光磊的父亲去世很早，因为马赵营村的赵氏家谱已经没有了，所以现在没人知道他的名字。

“我们家弟兄四人，我大哥叫赵光来，我二哥叫赵光磊，我三哥叫赵光宇，我原来叫赵光壁，后来办身份证的时候，登记成了现在的名字。”赵广毕说。

赵广毕告诉我们，父亲有两个老婆，他自己和大哥、三哥都是二娘所生，二哥赵光磊是叔叔的独子。

指着家里的房子，赵广毕说，他们一家人本来也不多，所以从未分过家，一直在一起生活。解放前，他们赵家的宅院在村里是数一数二的，是个四合院，他们兄弟四人一人一个角落。后来，二哥不在后，他被过继给了叔叔家，于是他的名下就有半个院子。

解放后，家里的一百多亩地和这座宅院都被收走了，赵家老宅后来还曾当作村委会办公地。

赵广毕在讲述二哥赵光磊的故事

家中人人以为喜事，大伯却一语成谶

赵广毕生于1938年，比赵光磊小16岁，因此他对这个二哥的印象已经比较模糊。他能记起和二哥的事，是有次二哥牵着年幼的自己在雨天出去玩耍，结果在外面两人都摔了个大马趴，摔了一身泥。

赵广毕说，二哥视力很好，很远的地方他都能看清楚，而且从小就特别聪明，这在村里都是出了名的，也许这也和他后来能考上飞行员有关系吧。

关于二哥考上飞行员的事，赵广毕有件事印象很深刻。他曾听母亲说，二哥应该是在1942年考上的，当年整个河南省就考上了三个人，他是第一名。村里人之前从没听说谁家出过飞行员的事，都说老赵家祖坟这是冒青烟了啊。

当时家里人人都很高兴，尤其是叔叔家只剩他一个男丁，却成了最有出息的。但对于这件光耀门楣的事，赵广毕的父亲看着喜报，却叹了口气，摇了摇头说：“好事是好事，只恐怕咱家没有这种福气。”

当时，赵光磊刚结了婚不久，他的妻子姓张，和他是同村。对于大伯的担忧，现在已经没人知道当时赵光磊的想法，但最后他还是抛下家里的母亲和新婚妻子，去了位于昆明的空军军官学校，成了第十五期的学生。

得知去世消息，母亲、妻子日夜流泪

根据位于美国德克萨斯州埃尔帕索县的布利斯堡国家军人陵园的记录，赵光磊牺牲于1943年10月22日，三天后在陵园下葬。

如今我们已无法得知这个消息传到赵家的时间，但赵广毕说，那个时候父亲也不在了，家里一下子失去了两个男人。后来听母亲说，南京政府曾经给家里发过抚恤金，但只给家里人说二哥是开飞机出了事不在的，至于在哪里不在的、遗体在哪里，家里人都不知道。

而且当时家里也没有一个主事的，赵光磊的母亲和妻子就一直哭啊哭啊，无论白天晚上。

赵都旺说，当时他十二三岁，已经记得一些事情，光磊哥不在后，家里人很少出门，成天在家哭。

因为叔叔家里没了后继的人，赵广毕就过继给了叔叔家。1957年，赵光磊的母亲赵杨氏因病去世，赵广毕将她与赵光磊的父亲合葬在一起，那个时候，赵家已经中落，日子过得很是艰难。随后，赵光磊的妻子改嫁到了外村，终生未育。

翻开去年印成的《马赵营村村志》，在里面的军人名录的烈士英名录中，只有关于赵光磊的一句话：“赵光磊，抗日战争中牺牲。”

《马赵营村村志》中关于赵光磊的一句话：“赵光磊，抗日战争中牺牲。”

毕业后的实战训练，发生撞击事故去世

后面的故事，赵家人便再无得知。连日来，在记者的多方查找和辗转联系下，终于续上了赵光磊后来的故事。

1943年1月，年仅21岁的洛阳人赵光磊，和空军军官学校的同学们在国内经过短期飞行训练后，他们飞经印度加尔各答、孟买，乘英舰MARRIPOSA号，绕南非名城好望角，横渡大西洋，当年4月9日在纽约登岸，乘火车到达亚利桑那州凤凰城美国空军训练中心。

他们在该中心所属的威廉士、雷鸟、马拉那、卢克等机场，相继完成初级、中级、高级与轰炸战斗等训练。

和赵光磊同乘一条船的同学中，有一名同学叫张恩福，他今年已经98岁，住在美国加利福尼亚州；还有一名同学叫李嘉禾，他于1944年10月1日在美国牺牲。张恩福后来认识了李嘉禾的侄女李安，给了她一张他们同时期训练的同学的合照，这张照片里就有赵光磊和李嘉禾。

前排右二为张恩福，三排右三为赵光磊

李安给记者推荐了一个叫“美国航空历史调查与研究”的网站，在这个网站上，记者找到了关于赵光磊当时飞行事故的记录，虽然很短，却触目惊心。

资料上显示，在1943年10月22日，赵光磊驾驶着柯蒂斯P-40战斗机，在亚利桑那州凤凰城的卢克菲尔德坠毁。卢克菲尔德现在被称为卢克空军基地。

P-40战斗机绰号“战鹰”，是太平洋战争初期美军的主力战斗机，也是大家耳熟能详的飞虎队的主要战斗机型。

李安说，已经过去70多年了，但张恩福对赵光磊还有印象。张恩福说，赵光磊是在毕业后的实战训练中失事的，当时战机进行编队实战训练，他不幸发生了撞击事故而去世。

李安为记者发来一张赵光磊的墓碑照片，上面写着他的名字、军衔、去世时间，以及“CHINESE AIR FORCE”，意思为“中国空军”。

李安发来的赵光磊墓碑照片

让我们记住这张英俊的脸，记住这位英雄的名字

赵光磊去世后，他的同学们于1944年分批回国，分配在空军的各个轰炸机和战斗机大队，与美国空军盟友并肩作战，给日寇的陆军和空军以沉重的打击，为最终抗战的胜利做出巨大贡献。

赵光磊作为中国史上第一代战斗机飞行员，死的时候21岁，他的同学们去世的平均年龄为23岁。

他和他的同学们，有的来自顶尖学府，有的是归国华侨，有的出生名门望族，用今天的眼光来看，他们颜值逆天。在他们做出选择的那一刻，命就不是自己的。

空军军官学校的大门两旁的对联写着：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门。”被录取的赵光磊当年也一定清楚地知道，这是他英勇报国的开始。

空军军官学校的校训是：“我们的身体、飞机和炸弹，当与敌人兵舰阵地同归于尽！”21岁的赵光磊，原本可以当个衣食无忧的富家子，却选择了只身赴国难，最后血洒蓝天。

而在他离开人世76年后，在“洛阳网”的公众微信号上，超过10万人在帮助赵光磊寻找家人。大家都在表达着同一个声音：让英雄回家！

赵光磊，让我们记住这张英俊的脸，记住这位英雄的名字。（洛报融媒首席记者 李砺瑾/文 记者 李卫超/图）

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