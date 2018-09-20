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@洛阳人，北环路这个路段23日起封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-21 16:43

　　21日，记者从市交警支队获悉，接洛吉快速互通立交工程建设指挥部通知，为加快定鼎北路(洛吉快速通道)与北环路(老310国道)立交工程建设进度，北环路的定鼎路口(不含)至金谷园北路口(不含)段南侧机动车道，将于4月23日至5月23日封闭施工。

　　该段道路封闭施工后，北环路的经七路口南北方向断行。东西方向的车辆可从北环路的定鼎路口至金谷园北路口段北侧保通路通行。

　　由定鼎北路经北环路向东方向的车辆，可沿定鼎北路(左转)→魏紫路(右转)→金谷园北路(右转)→北环路北侧保通路向东绕行；

　　由定鼎北路经北环路向西方向的车辆，可沿定鼎北路(左转)→魏紫路(右转)→金谷园北路(左转)→北环路向西绕行；

　　由定鼎北路经洛吉快速通道向北方向的车辆，可沿定鼎北路(左转)→魏紫路(右转)→金谷园北路(右转)→北环路北侧保通路(左转)→洛吉快速通道绕行；

　　由北环路西段拟经定鼎北路向南方向的车辆，可沿北环路→金谷园北路(右转)→状元红路(左转)→定鼎北路绕行；

　　由洛吉快速通道、北环路东段拟经定鼎北路向南方向的车辆，可沿北环路北侧保通路→金谷园北路(左转)→魏紫路(左转)→定鼎北路绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 谢育健)
[ 责任编辑：崔天运]
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