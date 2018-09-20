4月22日牡丹花情预报：市内牡丹观赏园晚开品种进入盛花期

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开。

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园 园内约有180个品种16万株牡丹开放。其中花王、莲鹤、首案红等品种盛开；金岛、长寿乐等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。

国家牡丹园 园内约有300个品种16万株牡丹开放。其中黄冠、麟凤、八千代椿等品种盛开；名望、海黄等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

王城公园 园内约有160个品种3万株牡丹开放。品种有名望、海黄、金阁、洛阳红、卷叶红等。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。桥北花房和明堂内有精品牡丹盆花展出。

中国国花园 园内约有80个品种4万株牡丹开放。品种有花王、黑沙堡、八千代椿、新七福神、银粉金鳞等。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

隋唐城遗址植物园 园内约有160个品种4.5万株牡丹开放。品种有翠幕、万花盛、西施兰、素花魁、小紫球等。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。百花园紫斑牡丹盛开，九色园、科技园棚下有精品牡丹盆花展出。

神州牡丹园 园内约有260个品种7万株牡丹开放。品种有花王、春柳、黑妞、金阁、垂头蓝等品种初开。主要赏花点：天王台、国花坛、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

洛阳农博园 园内约有80个品种3万株牡丹开放。品种有豆绿、海黄、春柳、八千代椿、绿幕隐玉、气壮山河等。

天香牡丹园 园内约有50个品种4500株牡丹开放。品种有太阳、岛大臣、大朵蓝、银粉金鳞、流芳百代等。

郁金香牡丹园园内约有40个品种5000株牡丹开放，品种有海黄、首案红、绿暮隐玉等。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月21日