洛阳赏牡丹，汝阳赏杜鹃。这边厢洛阳城里牡丹花开正艳，那边厢西泰山上杜鹃花灿若云锦。4月20日，第十八届河南·汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节开幕。

4月20日上午10时，第十八届河南·汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节开幕式在汝阳西泰山举行。省内外200多家知名旅游企业和旅行社，120多家媒体记者及各地客商、游客等近2万人齐聚西泰山炎黄广场，共同见证了第十八届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节的盛大开幕。

据了解，西泰山10万顷野生杜鹃主要分布在山涧，距离爬山步道有一定距离，因此以前人们去西泰山看杜鹃只能远观。从去年开始，西泰山人工种植了大量杜鹃，这些杜鹃分布在爬山步道两侧，游客从进山之后，就能近距离观赏杜鹃花，赏花体验感会更好，也更适合拍照。预计，今年西泰山杜鹃花盛花期是4月20日到5月5日。（洛报融媒体记者 高山岳 通讯员 卢亚乐 文|图）