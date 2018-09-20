游客多交房费 洛阳旅馆老板追到车站退钱

21日，新疆游客付先生联系记者：洛阳人讲诚信、素质高，我在中国国花园附近一家宾馆住宿，多交了一天房费，老板发现后追到车站要退钱。

旅馆老板王素芹

21日，新疆游客付先生联系记者：洛阳人讲诚信、素质高，我在中国国花园附近一家宾馆住宿，多交了一天房费，老板发现后追到车站要退钱。

17日，付先生和爱人从新疆坐火车来洛阳游玩，当天下午，他们从中国国花园看完牡丹，找到东门附近一个叫桥南旅馆的地方落脚。付先生询问房价，旅馆女老板说标准间每天99元，美团网上的优惠价是68元，因此付先生按优惠价付钱就行。付先生觉得房费挺便宜，当即付了两天的房费，共计136元。

第二天下午，付先生和爱人逛完龙门石窟后，回到旅馆退房，打算坐火车去北京。他们刚走到龙门大道上的53路公交车站，旅馆女老板就追了出来。“我以为我弄坏了宾馆的东西，老板要我赔呢，没想到老板说我多交了一天的房费，要把钱退给我。”付先生说，他跟女老板返回旅馆，对方退给他68元。

“虽说几十块钱不算啥，但这么诚信的老板，真的不多见。”付先生说，当时他已离开宾馆，老板完全可以不退这笔钱，但对方不仅没这么做，还追到车站，他没想到，洛阳人素质这么高。

21日，记者找到这家旅馆的老板王素芹，得知付先生给记者打电话表扬她，她很意外：“人家没住咱的房间，肯定不能收钱，做生意要实实在在，不能丢了诚信。”(洛报融媒记者牛鹏远文/图)