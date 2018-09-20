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洛阳高速交警执勤用上无人机，两周抓拍交通违法28例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-20 18:44

　　“洛阳高速交警提醒您，下站车辆请有序排队……”20日11时许，一辆警用无人机在二广高速公路龙门站上空执勤，通过语音喊话功能，提醒下站车辆。

　　当天，为应对周末高速公路车流高峰，洛阳市公安局交警支队高速交警大队民警接到指令后，携带无人机前往辖区高速公路部分路段、下站口执勤执法。

　　记者在现场了解到，无人机上携带一台摄像机和一个大喇叭，有高清摄像、拍照、语音警示等功能。

　　“无人机最大工作半径有5公里，主要用在高速公路主线高空监控覆盖盲区、高速公路下站口等部位，可以让外勤民警实时掌握高速公路通行情况，极大延伸了民警的执法触角。”该大队副大队长杜毅说，遇到交通事故或交通拥堵、通行缓慢等情况，在警力无法快速到达现场时，指挥中心还可以通过接收无人机拍摄的现场画面，第一时间制定处置方案、调派警力，快速处理事故、保障畅通。

　　另外，无人机还能抓拍违法停车、占用应急车道等违法行为，通过语音对交通违法车辆进行警示、劝离，更好保障道路交通安全。

　　据统计，洛阳高速交警清明节启用无人机执勤执法以来，共抓拍高速公路违法停车、占用应急车道等交通违法行为28例。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 李旋 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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