提醒！这些食品不合格被曝光！涉及洛阳的有…

近期，河南省市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品23大类食品1199批次样品，抽样检验项目合格样品1148批次，不合格样品51批次。

河南省市场监督管理局关于51批次食品不合格情况的通告

〔2019年第32号〕

近期，河南省市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品23大类食品1199批次样品，抽样检验项目合格样品1148批次，不合格样品51批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下：

一、不合格产品情况

1.新密金博大购物中心有限公司销售的标称武陟县同辉食品有限公司生产的1批次武陟油茶(八宝),霉菌检出值为810CFU/g、940CFU/g、900CFU/g、520CFU/g、180CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过102CFU/g且至少3次检验结果不超过50CFU/g。检验机构为河南国德标检测技术有限公司。

2.南阳市世纪龙副食百货有限责任公司车站路分公司销售的1批次芹菜，毒死蜱检出值为0.16mg/kg，标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

3.济源市四季鲜菜店销售的1批次绿豆芽，4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.121mg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

4.永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司销售的标称湘潭市锦春食品有限公司生产的1批次奶香味吐司面包，菌落总数检出值为61000CFU/g、2300CFU/g、240000CFU/g、92000CFU/g、820000CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过100000CFU/g且至少3次检验结果不超过10000CFU/g。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

5.任仕果销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为1.67mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

6.许昌市建安区菜姐蔬菜批发部销售的1批次长豆角，灭蝇胺检出值为2.4mg/kg，标准规定为不大于0.5mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

7.永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司销售的标称湘潭市锦春食品有限公司生产的1批次奶香吐司，菌落总数检出值为450000CFU/g、41000CFU/g、290000CFU/g、52000CFU/g、62000CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过100000CFU/g且至少3次检验结果不超过10000CFU/g。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

8.卢国武销售的1批次大姜，铅(以Pb计)检出值为0.139mg/kg，标准规定为不大于0.1mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

9.中牟县亿贝水产商行销售的1批次青虾仁(世扬之星)，呋喃唑酮代谢物检出值为3.0μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

10.虞城县杜集嘉佰乐购物广场销售的标称昌黎县明华食品有限公司生产的1批次粉起航火锅川粉，二氧化硫残留量检出值为0.11g/kg，标准规定为不得使用。初检机构为商丘市食品药品检验检测中心，复检机构为河南省产品质量监督检验院。

11.河南省四邻百货有限公司庐山路分店销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为7.49mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg；克百威检出值为0.11mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

12.获嘉县景文百货有限公司销售的标称陕西德福祥食品餐饮有限公司委托西安德富祥食品有限公司生产的1批次八宝甜油茶，霉菌检出值为210CFU/g、110CFU/g、80CFU/g、100CFU/g、160CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过100CFU/g且至少3次检验结果不超过50CFU/g。检验机构为河南三方元泰检测技术有限公司。

13.济源市四季鲜菜店销售的1批次芹菜，氧乐果检出值为0.55mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

14.商丘毫都商贸有限公司销售的1批次鱿鱼，镉(以Cd计)检出值为4.58mg/kg，标准规定为不大于2.0mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

15.河南万果园实业集团有限公司万果园生活广场三店销售的标称肇庆市万嘉食品有限公司生产的1批次开心果(盐焗)，黄曲霉毒素B 1 检出值为721μg/kg，标准规定为不大于5.0μg/kg。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

16.欢乐爱家超市有限公司人民店销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为1.46mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南中标检测服务有限公司。

17.息县香米贡酒业有限责任公司生产的1批次香米贡(九年陈酿)白酒，酒精度检出值为47.7%vol，标准规定为51～53%vol。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

18.王衍海销售的1批次长豆角，克百威检出值为0.22mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg；灭蝇胺检出值为1.3mg/kg，标准规定为不大于0.5mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

19.永辉超市河南有限公司洛阳开元大道分公司销售的标称河南粤禽农牧有限公司生产的1批次鲜鸡胸肉，氯霉素检出值为33.19μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

20.司金超蔬菜行销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为0.88mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

21.开封润泰商业有限公司销售的标称上海高夫食品有限公司(中国总经销)经销的1批次多美鲜植物黄油，过氧化值(以脂肪计)检出值为0.36g/100g，标准规定为不大于0.13g/100g。检验机构为开封市食品药品检验所。

22.黄建华销售的1批次海鲈鱼，呋喃唑酮代谢物检出值为4.0μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

23.偃师市高龙镇好友多超市销售的标称洛阳洛舜食品有限公司生产的1批次土豆粉(马铃薯湿粉条)，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为574mg/kg，标准规定为不大于200mg/kg。检验机构为商丘市食品药品检验检测中心。

24.王书刚销售的1批次山东韭菜，多菌灵检出值为13.2mg/kg，标准规定为不大于2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

25.河南华润万家生活超市有限公司郑州航海东路分公司销售的1批次鲈鱼，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为175.9μg/kg，标准规定为不大于100μg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

26.济源市四季鲜菜店销售的1批次黄豆芽，4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.126mg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

27.郑州丹尼斯百货有限公司濮阳长庆分公司销售的标称南京欧嘉食品科技有限公司生产的1批次泡椒凤爪，菌落总数检出值为24000CFU/g、19000CFU/g、22000CFU/g、8500CFU/g、13000CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过100000CFU/g且至少3次检验结果不超过10000CFU/g。检验机构为青岛捷安信检验技术服务有限公司。

28.鲁山县家家福商贸有限公司销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为0.48mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南中标检测服务有限公司。

29.河南万果园实业集团有限公司万果园生活广场三店销售的标称肇庆市万嘉食品有限公司生产的1批次巴旦木(盐焗)，二氧化硫残留量检出值为2.0g/kg，标准规定为不得使用。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

30.大商集团河南超市连锁发展有限公司郑州天明路店销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为1.44mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

31.南阳市禄康源百货有限公司长江路分公司销售的标称河北蒙羊食品有限责任公司生产的1批次牛肉荠菜水饺，过氧化值(以脂肪计)检出值为2.84g/100g，标准规定为不大于0.25g/100g。初检机构为商丘市食品药品检验检测中心，复检机构为河南省产品质量监督检验院。

32.鼓楼区实在人辣椒炒肉销售的1批次皮冻，铬(以Cr计)检出值为5.38mg/kg，标准规定为不大于1.0mg/kg。检验机构为开封市食品药品检验所。

33.郑州市全日鲜生活便利店有限公司广汇店销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为2.68mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

34.开封兆祥商贸有限责任公司销售的标称广汉市喜之缘食品有限责任公司生产的1批次怪味胡豆，酸价(以脂肪计)检出值为29.9mg/g，标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

35.鹤壁市开发区东杨工业区闫记羊汤店销售的1批次羊脸，亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)检出值为14mg/kg，标准规定为不得使用。检验机构为鹤壁市食品药品检验检测中心。

36.杜晓杰销售的1批次精品韭菜，腐霉利检出值为3.11mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

37.孟津县城关开心早餐店销售的1批次油条，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为892mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南广电计量检测有限公司。

38.鹿邑县心连心超市销售的标称鹿邑县天和生物酿造厂生产的1批次红烧老抽，氨基酸态氮检出值为0.030g/100mL，标准规定为不小于0.40g/100mL。检验机构为河南广电计量检测有限公司。

39.韩大侠销售的1批次豆芽，4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.0322mg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

40.魏付林销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为4.55mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

41.新密金博大购物中心有限公司销售的标称武陟县同辉食品有限公司生产的1批次武陟油茶(怀山药)，霉菌检出值为210CFU/g、110CFU/g、480CFU/g、370CFU/g、660CFU/g，标准规定为5次检验结果不超过102CFU/g且至少3次检验结果不超过50CFU/g。检验机构为河南国德标检测技术有限公司。

42.尉氏县鑫丰实业有限公司销售的1批次中华鲟鱼，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为439.3μg/kg，标准规定为不大于100μg/kg；氧氟沙星检出值为195.5μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

43.李承武销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为2.18mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

44.永辉超市河南有限公司洛阳开元大道分公司销售的标称河南粤禽农牧有限公司生产的1批次鲜白条鸡，氯霉素检出值为8.96μg/kg，标准规定为不得检出；氧氟沙星检出值为5.49μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

45.长葛一峰百货有限公司销售的1批次鲫鱼，地西泮检出值为1.1μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

46.偃师市高龙镇好友多超市销售的标称洛阳洛舜食品有限公司生产的1批次土豆粉，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为647mg/kg，标准规定为不大于200mg/kg。检验机构为商丘市食品药品检验检测中心。

47.卢国武销售的1批次小姜，铅(以Pb计)检出值为0.141mg/kg，标准规定为不大于0.1mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

48.郑州市郑东新区文芹蔬菜店销售的1批次韭菜，腐霉利检出值为0.90mg/kg，标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

49.息县香米贡酒业有限责任公司生产的1批次香米贡粮液酒，酒精度检出值为46.4%vol，标准规定为51～53%vol。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。

50.陈辉销售的1批次豆角，克百威检出值为0.13mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

51.中牟县刘氏干果商行销售的1批次生葵瓜子，酸价(以脂肪计)检出值为6.5mg/g，标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

二、河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题，对于不合格样品涉及外省生产单位的，已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理；对于不合格样品涉及省内生产经营单位的，已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、鹤壁、濮阳、许昌、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳、济源、鹿邑市(县)市场监管部门(食品药品监管部门)对涉及单位依法处理，责令查清不合格产品的批次、数量、流向，召回不合格产品，采取下架等措施控制风险，分析原因进行整改，并依法予以查处。

特别提醒广大消费者，注意饮食安全，遇到食品安全问题，请积极参与食品安全监督，拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。

特此通告。

附件1 本次检验项目.doc?

附件2 食品安全监督抽检不合格产品信息.xls

附件3 食品安全监督抽检产品合格信息.xls

2019年4月12日