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王敬林到涧西区和高新区调研联系分包的重点项目建设情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 10:27

　　昨日，市委常委、秘书长王敬林带领市直有关部门负责同志，到涧西区和高新区调研联系分包的重点项目建设情况，并召开协调会，现场办公研究解决方案。

　　王敬林一行先后调研了中国科技开发院(洛阳)军民融合孵化器项目、洛阳万邦农产品冷链物流园及进出口贸易中心项目和洛阳综合保税区建设项目，实地了解项目建设进展情况，并逐一梳理企业和项目建设中遇到的困难和问题。

　　王敬林强调，各级有关部门要高度重视项目建设，严格按照施工图表稳步实施，统筹抓好项目建设与环境保护，确保项目如期高质量推进。要明确节点、细化任务、责任到人，务必做好项目配套基础设施建设及各项保障工作，全力以赴协调好、服务好、解决好项目建设中遇到的困难和问题。要进一步强化服务意识，主动作为、分工协作、形成合力，力争项目早开工、早建成、早投用、早见效，使项目建设成果尽早惠及广大群众，为助推洛阳高质量发展贡献积极力量。（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：马佳佳]
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