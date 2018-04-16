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大运河文化论坛在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-20 10:17

　　一部运河史，半部中华文明史。今日，作为今年牡丹文化节重要活动之一，大运河文化论坛在洛阳师范学院伊滨校区举行。

　　此次论坛由洛阳师范学院、中国地理信息产业协会大运河委员会主办。国内运河沿线城市专家、学者齐聚洛阳，围绕大运河文化畅谈古今、各抒己见，共商大运河遗产保护利用工作，为推动大运河文化创造性转化和创新性发展提供理论依据和智力支撑。

　　洛阳是隋唐大运河的中心枢纽城市。隋唐大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江以及钱塘江五大水系，形成了以洛阳为中心，向东北东南辐射的全国性水运交通枢纽网，极大地促进了中原地区与外界的物资交流，也使洛阳一跃成为当时全国的政治、经济、文化中心。洛阳作为隋唐大运河的核心和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。保护好、传承好、利用好，还隋唐大运河一个清晰的本来面目，具有重大的现实意义和深远的历史影响。

　　论坛上，聊城大学运河学研究院院长吴欣、江苏省大运河文化带建设研究院副院长王健、山东运河经济文化研究中心学术研究部主任李金陵、北京物资学院大运河文化研究院副院长陈喜波、陕西师范大学西北经济社会发展研究院副研究员肖爱玲、河南大学旅游管理系主任宋军令、洛阳师范学院校长梁留科等分别作主题报告。（洛报融媒记者 常书香 通讯员 严涛  文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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