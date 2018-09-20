今天谷雨　洛阳市或迎来小雨

市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受东移西南气流影响，预计今天多云到阴天转小雨，偏东风3级左右，气温13℃到23℃。明天阴天转多云，偏北风3级到4级，气温13℃到22℃。

“好雨知时节，当春乃发生”，春雨总是带给我们充满生机的美好意境。有个节气就和雨息息相关，那就是谷雨。

4月20日前后，雨生百谷，故曰谷雨。谷雨是属于春季的最后一个节气，天气最主要的特点就是多雨。此时，已到暮春时节，草木繁茂，青翠葱茏。黄庭坚的“落絮游丝三月候，风吹雨洗一城花”描写的就是这一时节的景象。

谷雨节气的到来意味着寒潮天气基本结束，气温回升加快，有利于谷类农作物的生长，正是播种移苗、埯瓜点豆的最佳时节。因此，人们对雨水的渴求也最为强烈。不信？一起来看看下面这些谚语：“谷雨前后一场雨，胜过秀才中了举”“谷雨无雨，后来哭雨”“水满塘、谷满仓，修塘等于修谷仓”。

恰逢谷雨节气，今天我市或迎来小雨。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受东移西南气流影响，预计今天多云到阴天转小雨，偏东风3级左右，气温13℃到23℃。明天阴天转多云，偏北风3级到4级，气温13℃到22℃。

受冷空气影响，这两天降温明显，请您及时添加衣物，注意防寒保暖。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）