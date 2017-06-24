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为了向丈夫要钱 女子导演了一起“绑架”女儿的闹剧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-20 10:07

　　昨日，长春路派出所民警告诉记者一件事儿：一名女子为了向丈夫要钱，带着两岁的女儿离家出走，导演了一起“绑架”女儿的闹剧。目前，该女子已被警方行政拘留。

　　4月5日1时许，家住涧西区的邢先生突然收到陌生微信号加好友的信息，邢先生通过后，对方发来一段其女儿哭泣的视频和照片，并要求邢先生转账2000元赎回女儿。

　　担心女儿受到伤害，邢先生立即报警。长春路派出所民警根据视频周围环境发现，邢先生的女儿应该在洛阳火车站附近。民警分析孩子照片发现，孩子身旁的影子显示为一名女子，女子的衣服与邢先生的妻子所穿服装相似。

　　民警据此判断，该案件可能不是绑架案。随后，民警在洛阳火车站进行排查。当日5时许，道南路一家宾馆老板提供了一条重要线索：当晚一名女子抱着一个女娃入住，现在还没离开。

　　民警敲开房间门，开门的是正是邢先生的妻子李某，她的女儿正在床上熟睡。民警经过调查确认，给邢先生发微信称孩子被绑架的人正是李某。

　　原来，4月3日，李某因家庭琐事和丈夫邢先生吵架，之后带着女儿离家出走。钱花光后，李某虚构事实，“绑架”女儿向丈夫要钱。

　　目前，李某因扰乱公共秩序被警方行政拘留7日。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）
[ 责任编辑：马佳佳]
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