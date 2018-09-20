洛阳一老人捡到13万元汇票 交给民警做好事不留名

昨日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：17日中午，一位老人在乘坐75路公交车时捡到一个公文袋，打开发现里面装有一张13万元汇票和两张身份证复印件，老人在车上寻找失主未果后，带着失物来到派出所。

张老先生将捡到的公文袋交给民警

昨日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：17日中午，一位老人在乘坐75路公交车时捡到一个公文袋，打开发现里面装有一张13万元汇票和两张身份证复印件，老人在车上寻找失主未果后，带着失物来到派出所。

长春路派出所民警说，17日13时许，张老先生和老伴儿乘坐75路公交车时捡到一个装有13万元汇票和两张身份证复印件的公文袋，四下寻找未果后，担心失主着急，就在牡丹广场附近下车，到长春路派出所寻求帮助。

随后，民警通过身份证复印件信息，跟失主董先生取得联系，其间，民警询问老人的名字，他不肯透露，只说姓张，得知找到失主后，他就离开了。

失主董先生说，他当时坐公交车晕车，到站后匆忙下车，将装有汇票的公文袋落在车上，他对张老先生拾金不昧的行为表示感谢。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健 文/图）