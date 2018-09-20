陇海铁路对洛阳意味着什么？跟着记者来看看吧

日前，中国工业遗产保护名录(第二批)正式发布，经过洛阳的陇秦豫海铁路(陇海铁路)名列其中。这条铁路对洛阳意味着什么？它经历过怎样的历史？跟着记者来看看吧。

一拖铁路专用线涧河桥上标有“OUGREE 1903”字样的钢轨 记者 李卫超 摄

日前，中国工业遗产保护名录(第二批)正式发布，经过洛阳的陇秦豫海铁路(陇海铁路)名列其中。这条铁路对洛阳意味着什么？它经历过怎样的历史？跟着记者来看看吧。

汴洛铁路为陇海铁路中最早建成的一段

钟楼上的指针一圈圈转着，宽阔的站前广场上聚集着或跳舞、或练拳、或散步的居民，现在的洛阳东站虽算不上冷清，但也早已不是重要交通枢纽。100多年前，这里曾是汴洛铁路的西端，车水马龙、商贾云集，五湖四海的口音不绝于耳。

清朝末年，随着洋务运动的发展及外国势力的推动，当时的中国掀起了铁路修建运动高潮。汴洛铁路早在1895年就开始测量，但由于缺乏资金，一直没有实质性进展。

1903年10月，时任河南巡抚的陈燮龙向清政府奏称，已经和比利时的公司签订修筑汴洛铁路的合同，请求外交部审核并批准。当年年底，清政府在上海与比利时的公司签订《汴洛铁路借款合同》《汴洛铁路行车合同》。代表清政府方面签订合同的就是近代史上大名鼎鼎的“红顶商人”，李鸿章的左膀右臂，轮船招商局、汉冶萍公司创建人盛宣怀。

1904年10月，汴洛铁路正式开工，它以郑县(今郑州市)为起点，分别向东西两个方向施工，铁路于1909年12月竣工，全长183公里，这段铁路也成为日后陇海铁路中最早建成的一段。

去年12月，有市民在一拖铁路专用线涧河桥上发现一段标有“OUGREE 1903”字样的钢轨。业内人士认为，这些字样说明这段钢轨是比利时乌格雷钢铁公司于1903年生产的，而汴洛铁路正是由比利时的公司负责修建的，这段钢轨很可能和汴洛铁路有关。

修建洛潼铁路，詹天佑设计的方案省工省钱

1910年春节刚过，一个略显富态的中年男人匆匆赶到洛阳，这个人就是后来被称作“中国铁路之父”的詹天佑。此时，由开封到洛阳的汴洛铁路刚竣工，他的老部下徐士远正在负责洛潼铁路的前期准备工作，詹天佑和徐士远心里都清楚，这条铁路的意义非比寻常。

“士卒何草草，筑城潼关道。大城铁不如，小城万丈余。”公元758年，安史之乱战况胶着，杜甫从洛阳赶往华州(今渭南市)任所，在路上写下了不朽杰作“三吏三别”，他走的这条路和日后洛潼铁路经过的路线基本重合。在中国历史上，这条道路有着举足轻重的地位，因为它连接了洛阳与长安，沟通了中原和关中。

然而，想把这条铁路修好并不是一件容易的事。打开地图我们能够看到，这条铁路的南侧是崤山，北面是黄河，隔河相望的是巍峨的中条山，只有一条狭窄的孔道。在历史上，唐代皇帝来往于两京之间时往往不走这里，而是在陕州(今三门峡市)南下，绕道洛河谷地。可见这里地势相当不利，修铁路对当时的清政府来说难度很大。

洛潼铁路动工前，曾请英国工程师进行勘测，预算费用为500万银两，洛潼公司认为费用太高，工程量太大。詹天佑此次来洛，就是为了亲自勘测。他和徐士远一起带着一批工程学员重新勘测，最终确定了一条线路，不仅工程量比原来规划的小，预算费用也省了不少。洛潼公司对此非常满意，很快按照詹天佑的方案开工。

1911年10月，辛亥革命爆发，洛潼铁路被迫停工。1912年洛潼铁路段复工，修通到新安县铁门镇。后来由于时局变化，洛潼铁路的修建遇到了很多困难，直到1931年才完工。1935年，陇海铁路潼关至西安段竣工，洛阳和西安这中国历史上的两大古都实现了铁路通达。

现在的洛阳东站，100多年前是汴洛铁路的西端 通讯员 刘鹏 摄

修建铁路时唐三彩重现世间，引起王国维等人重视

其实，在汴洛铁路的修建过程中，还有一个偶然事件对洛阳乃至中国文化界都产生了深远影响——一种千年前的珍宝重现世人眼前。

汴洛铁路修建期间，位于邙山上的工地挖到了许多古墓，这些墓葬中出土了大量釉陶，包括马匹、骆驼、胡人等，骆驼身上还载着丝绸，仿佛马上就要远行，此外还有仕女俑、镇墓兽等器物。这些釉陶色泽鲜艳、神态逼真，表现出一种自信开放、大度包容的艺术风格。

在发现之初，这些器物并没有引起太多关注。古董商先将它们运至北京，直到民国初年才引起著名学者王国维、罗振玉等人的重视。罗振玉在《俑庐日札》中记录道：“北方古冢中明器……其陶器之上绿色粗釉，现金银光彩者，价尤昂，俗谓之金银釉。”经过专家反复研究论证，认定这些器物出土墓葬为唐墓，这些器物又以黄、白、绿为基本釉色，后来人们习惯地称之为“唐三彩”。

“我们在博物馆的三彩展厅专门安排了展板，通过图片、文字等形式展示唐三彩被发现的这段历史，希望可以让更多人了解。”洛阳博物馆相关负责人介绍。

今天仍是中国繁忙的铁路之一，见证了许多洛阳人的故事

1953年7月，陇海铁路天水至兰州段竣工，至此陇海铁路全线建成通车。时至今日，陇海铁路整体路线与最初差别不大，现代化程度却不断提升。1970年，陇海铁路郑州至宝鸡段完成复线改造；1986年12月，陇海铁路郑州至宝鸡段完成电气化改造。几次铁路大面积提速让这条铁路越来越高效，发挥着中国东西“大动脉”的作用。

走出历史的云烟，陇海铁路对许多现在的洛阳人也有着不一样的意义。

市民刘铮说，2004年时他考上西安的一所大学，他暗恋的女生则去了郑州的一所学校。“当时还没有手机视频聊天这些，我每隔几周就要往郑州跑一趟，终于把她追到手了。”刘铮笑着说。成为男女朋友后，陇海线就成了他们异地恋的“鹊桥”。

“当时火车速度较慢，要差不多10个小时才能到，一张硬座票几十块钱。”刘铮说。4年大学下来，火车票积攒了厚厚的一沓。

如今，他们二人都回到了洛阳工作，孩子也已经上了小学。“虽然现在乘坐高铁从郑州到西安最快只要不到两个小时，但我们都很怀念那段经历。”刘铮说。

对刘铮来说，这段铁路是对从前浪漫的回忆，而对洛阳工务段的周先生来说，这段铁路是每天沉甸甸的责任。

“现如今，陇海铁路洛阳段每天有200多趟列车经过，是当之无愧的中国铁路‘大动脉’，我和我的工友们就是要确保它的安全畅通，让它发挥出最大价值。”周先生说。

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中国工业遗产保护名录(第二批)中共有100项，陇秦豫海铁路(陇海铁路)始建于1904年，入选理由是“贯穿中国东、中、西部，是贯穿华东、华中、西北地区最主要及最重要的铁路干线，也是从太平洋边的中国连云港至大西洋边的荷兰鹿特丹的新亚欧大陆桥的重要组成部分”。除了陇秦豫海铁路(陇海铁路)，我省还有京汉铁路、巩县兵工厂(巩义市孝义镇)、英美烟公司(许昌市)、卫辉华新纱厂上榜。（洛阳晚报记者 潘立阁）