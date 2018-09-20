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帮长眠异国的抗战飞行员赵光磊“寻家”后续：两条关键线索 指向这个村庄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-20 09:41

两位提供关键线索的老人赵都旺（左）、赵朋兴在读报纸

　　昨日，洛阳晚报在头版上刊登了中国抗战飞行员赵光磊的照片，并以《这名洛阳男儿已在异国长眠76年　我们想为以身许国的他“寻家”》为题，关注了21岁就在美国牺牲的赵光磊的故事。很快，无论是在网上还是记者的电话，都收到了不少线索，更多的网友和读者则对这位埋骨异国的英雄致以深深的敬意，大家都希望已在美国长眠76年的赵光磊可以早日“回家”。

　　在昨日洛阳晚报收到的诸多线索中，有两条关键线索都指向了位于高新区的一个村庄。

　　众多网友向英雄致以崇高的敬意，并提供线索

　　昨日，除了本报的报道，微信公众号“天天正能量”“洛阳网”“微动洛阳”等也在其平台上，关注了赵光磊的故事。

　　“让英雄早点‘回家’，告慰他的在天之灵”“希望英雄早日魂归故里”“向每一位为国家付出生命的烈士致敬”“洛阳的骄傲，让英雄早日回归故土”……这是众多网友的心声。

　　网友“读书、行路”说：“凡保家卫国者、为民族捐躯者，皆为国之英豪！致敬！希望烈士后人能够认亲，让英雄魂归故里，长眠安息！”

　　还有不少网友提出了自己的建议，网友“洛阳云彩”说：“1922年出生，考学到美国，是不是去侨联和武装部翻阅一下历史资料？跟赵光磊同龄的人也都90多岁了，家族成员是重要线索。”网友“李广州”说，如果需要捐钱让英烈回家，他也算上一份，在洛阳打工3年，洛阳是他的第二故乡。

　　两个不同电话，提到同一个村庄

　　除了网友们诸多的建议，还有市民讲起了当年这些飞行员在美国受训时的故事。今年82岁的张之仪老先生说，他老家在江苏省江阴市，当年他的大哥同时期也在美国受训，在亚利桑那州的凤凰城。他曾听大哥讲起过，有战友在四机插翅编队飞行时坠机牺牲，当时中间两架飞机碰撞坠落，他的大哥在外侧飞行，幸免于难。他大哥今年已96岁，大部分往事都记不清了。

　　记者之前采访过的美国人Rick说，他相信这个故事会打动每一个中国人，他建议可以通过美国得克萨斯州的留学生，从埋葬赵光磊的得克萨斯州埃尔帕索县布利斯堡国家军人陵园入手，那里应该还有线索，陵园的记录里可能有关于他家庭成员的一些信息。Rick目前在中国，他说等回到美国，他愿意帮忙寻找。

　　记者昨天还接到了不少电话，其中两个电话，两个不同的读者提供的线索竟然是同一个村庄。

　　昨日上午11点多，家住高新区的赵朋兴给记者打来电话。他说自己今年84岁了，老家在高新区辛店镇马赵营村，他小时候听奶奶讲过，家族里有个大哥叫赵光磊，当年还是飞行员，但出去后就再没回来过。

　　得知这一重要线索，记者立刻找到了赵朋兴老人，他说自己腿脚不好，但如果有需要，他愿意陪我们回老家走一趟，再问问村里的老人，说不定会有新的发现。

　　于是，我们决定立即赶往马赵营村。就在我们去村里的路上，记者又接到了市民张女士的电话。她说，自己今年83岁，也是马赵营村的，虽然她已经很多年没有回去过了，但她曾经听家里老人说过，村子里有个叫赵光磊的，是开飞机的，后来飞机失事了，人再也没回来。

　　有人认识赵光磊，并提供了一个关键信息

　　两个不同的电话，说的都是同一个村庄，而且都提到了赵光磊和飞行员这两个关键词，难道赵光磊家就在马赵营村吗？

　　在村里，记者问了不少上了年纪的老人，有人一听到赵光磊的名字，表示对他有印象。随后，赵朋兴老人找到了他三哥赵都旺。赵都旺今年88岁，他看了本报头版上赵光磊的照片很久。他说，当时自己年龄还小，而且照片上的人穿着军装，他从没见过赵光磊穿军装的样子，因此不能确定。但他知道村里有这家人，家境不错，赵光磊考上飞行员的消息当时可轰动了。

　　赵都旺还提供了一个关键信息，他说赵光磊还有一个亲人在村里，他可以帮忙寻找。当我们找到这户人家，家里却没有人。最后，赵都旺说，他会继续帮记者寻找，如果确定，他第一时间联系我们。

　　马赵营村的赵光磊就是这张照片上的赵光磊吗？当年还发生了什么故事？长眠在美国76年的抗战飞行员能否“回到家乡”？本报会继续为您关注。

　　尊敬的读者，如果您有其他关于赵光磊的信息，也请和我们联系。您可以拨打记者电话18637933711或本报热线66778866联系，也可通过晚报微信公众号(lywb20)和新浪微博@洛阳晚报留言。（洛阳晚报首席记者 李砺瑾/文 记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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