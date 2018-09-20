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洛阳市消协和瀍河区消协举行“消费教育进校园”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-20 09:41

闻了一下过期牛奶，孩子们紧紧捂住了鼻子

　　什么是食品的保质期？过期的牛奶啥模样？昨日上午，市消协和瀍河区消协的工作人员一起来到瀍河区巨龙小学，给孩子们上了一堂生动的消费教育知识普及课。

　　情景一

　　闻一下过期的牛奶，孩子们纷纷捂着鼻子说“好臭”

　　为了配合这次活动，市消协工作人员带去了两盒专门放过期的牛奶，现场打开倒入纸杯里。“哎呀，好臭！”孩子们凑近闻了一下，便紧紧捂住了鼻子。

　　这是一盒2018年8月生产的牛奶，大家发现，牛奶的颜色已经变成了灰白色，里面还有凝固物。“如果再放一段时间，里面就会生出‘棉絮’，之后是‘肉芽’，也就是我们所说的蛆，因此在吃东西之前，一定要查看生产日期。”工作人员趁机给孩子们讲解了关于保质期的知识。

　　情景二

　　爱吃辣条的小男孩问：“以后买‘城市’生产的辣条行吗？”

　　工作人员拿出几包在市面上购买的辣条等“5毛食品”，孩子们活跃起来：“以前吃过，挺好吃的。”

　　此时，一个小男孩怯生生地举起了手：“老师，‘农村’生产的辣条不能吃，我以后买‘城市’生产的行吗？”原来，他看过今年央视的“3·15”晚会，对里面关于辣条生产环境的那一幕印象深刻。

　　晚会曝光了河南省兰考县宁远食品有限公司、河南省尉氏县欧飞食品有限公司、湖南省平江县钧力食品有限公司、湖南省平江县味泉食品有限公司4家企业生产的食品。“无论是城市还是农村，都可能有小型‘黑作坊’。”工作人员说，因此只要是价格太低的“5毛食品”，一定不要购买。

　　情景三

　　看到“网红”水晶泥，不少孩子说曾玩儿过

　　一盒色彩鲜艳、又软又黏的物体，可以捏成各种形状，玩过之后手上有一股淡淡的香味儿，仔细闻又有刺鼻的胶水味儿——活动现场，工作人员带去了“网红”水晶泥，当询问谁玩儿过时，大部分孩子举起了手。

　　“孩子们想不起来去查看包装盒上的内容，这也是我们需要普及的重点。”在工作人员的指引下，孩子们发现，水晶泥外包装上仅有一张有“益智水晶泥”字样的图片，生产厂家、生产许可、生产日期等商品最基本的信息，一样也没有。

　　下一步，市消协将继续开展“消费教育进校园”活动，将相关知识和法律法规融入学校日常素质教育和课堂教学之中，增强孩子们的消费维权意识。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 肖慧 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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