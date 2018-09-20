伊滨区这些景区是热门！记者帮您打探最佳行车路线、游玩时间

郁金香花海、倒盏民俗文化村、万安山山顶公园……牡丹文化节期间，伊滨区这些热门景区持续升温，成为不少游客的“打卡地”。如何规划最佳游玩线路？何时出行不易堵车？记者帮您打探。

郁金香花海、倒盏民俗文化村、万安山山顶公园……牡丹文化节期间，伊滨区这些热门景区持续升温，成为不少游客的“打卡地”。如何规划最佳游玩线路？何时出行不易堵车？记者帮您打探。

牡丹文化节期间，市交警支队伊滨交巡大队持续加大对辖区各景点的交通安保力度，近百名保通人员和60余名警员始终坚守在执勤一线，确保景区周边道路畅通。

今年牡丹文化节，来伊滨区的游客主要集中在倒盏民俗文化村、万安山山顶公园、郁金香花海等3个景区。以全市热门景区之一的倒盏民俗文化村为例：清明假期，该景区接待游客超过25万人次、汽车超过4万辆次。“倒盏民俗文化村几乎天天爆满。”伊滨交巡大队负责人刘昆说，受此影响，景区周边的玄奘路、伊滨路及二广高速龙门站交通压力巨大。

记者在采访中了解到，倒盏民俗文化村每日的游客高峰时段为9时至16时，郁金香花海每日高峰时段为9时至15时，万安山山顶公园每日游客高峰来得稍晚一些，集中在10时至15时。刘昆提醒大家尽量避开高峰期出游，同时，因前往热门景区的游客、汽车较多，驾驶员朋友务必听从交警指挥，严禁在景区门口附近随意停放车辆。

倒盏民俗文化村

路线

●二广高速伊滨站—科技大道—伊滨路—玄奘路—景区

●龙门大道—南环路—科技大道—伊滨路—玄奘路—景区

●偃师市—洛偃快速通道—孝文大道—玄奘路—景区

停车场

景区内有2600个停车位，景区周边还有若干村民管理的小停车场。

万安山山顶公园

路线

●二广高速伊滨站—科技大道—伊滨路—玄奘路—葛潘路—景区

●龙门大道—南环路—科技大道—伊滨路—玄奘路—南环线—景区

●偃师市—洛偃快速通道—伊滨路—玄奘路—南环线—景区

停车场

停车位约1200个，分布在山顶公园售票口停车场、西服务区停车场、东服务区停车场、高山渔村停车场、亲子乐园停车场、高山牧场停车场、七彩大峡谷入口停车场。

景区停车场饱和后，车辆可停放至景区附近村庄潘沟村内的空地上，可停放约200辆车。同时，万安山野生动物园、七彩大峡谷周边渠滨路上，还预留有400多个临时停车位。

郁金香花海

路线

●二广高速关林站—开元大道—伊滨路—玄奘路—李村大街—景区

●龙门大道—开元大道—孝文大道—玄奘路—李村大街—景区

●偃师市—洛偃快速通道—汉魏大道—玄奘路—李村大街—景区

停车场

景区门口有4个停车场，约有停车位400个。这些停车场饱和后，将启用此前封禁的一号停车场，可停放600辆车。（洛阳晚报记者 郭学锋 张喜逢）