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旅行社招徕游客来洛阳 最高可获4万元奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:11

　　记者近日从市文化广电和旅游局获悉，为加快我市由旅游资源大市向旅游产业强市转变，我市出台相关奖励政策，扶持旅行社。招徕游客来洛，最多可获4万元奖励。

　　此次扶持政策实施时间为今年1月1日至12月31日，分别对招徕旅游包机、普通旅游专列、动车或高铁旅游专列、自驾游车队、研学游团队的旅行社进行奖励。引来团队人数、住宿天数、游览A级收费景区数量达到相应条件的旅行社，均可获得奖励，奖励金额最低1万元，最高4万元。具体政策如下：

　　对从同一客源城市引来一架旅游包机：人数不少于150人，在洛阳住宿2晚(含)以上，游览洛阳4个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励4万元；在洛阳住宿1晚(含)以上，游览洛阳2个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励2万元。

　　对从同一客源城市引来一趟普通旅游专列：人数不少于360人，在洛阳住宿2晚(含)以上，游览洛阳4个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励2万元；在洛阳住宿1晚(含)以上，游览洛阳2个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励1万元。人数不少于500人，在洛阳住宿2晚(含)以上，游览洛阳4个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励3.5万元；在洛阳住宿1晚(含)以上，游览洛阳2个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励1.5万元。

　　对从同一客源城市引来一趟动车或高铁旅游专列：人数不少于200人，在洛阳住宿2晚(含)以上，游览洛阳4个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励2万元；在洛阳住宿1晚(含)以上，游览洛阳2个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励1万元。人数不少于300人，在洛阳住宿2晚(含)以上，游览洛阳4个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励3.5万元；在洛阳住宿1晚(含)以上，游览洛阳2个(含)以上收费A级景区，给予招徕社一次性奖励1.5万元。对国内城市首次开行至我市专列的，每趟专列在达到上述标准的基础上，再给予招徕社一次性奖励1万元。

　　对从同一客源城市引来的自驾游车队：车辆40台以上，人数不少于120人，参观洛阳4个(含)以上收费A级景区，在洛阳住宿2晚(含)以上，给予招徕单位一次性奖励2万元。车辆20台以上，人数不少于100人，参观洛阳3个(含)以上收费A级景区，在洛阳住宿1晚(含)以上，给予招徕社一次性奖励1万元。

　　对从同一客源城市引来一个研学游团队(每团必须有研学游导师)：人数不少于100人，在洛阳住宿3晚(含)以上，参观洛阳5个(含)以上研学游基地，给予招徕社一次性奖励2万元；在洛阳住宿2晚(含)以上，参观洛阳4个(含)以上研学游基地，给予招徕社一次性奖励1万元。(洛阳日报记者 常书香 通讯员 李国强)
[ 责任编辑：马佳佳]
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