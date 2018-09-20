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从“博物馆之都”感受大国气象

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:12

　　国有博物馆人头攒动，民办博物馆“流量”陡增，品鉴活动“比肩接踵”，专题展览“络绎不绝”，一拨拨人流中南北夹杂的口音，一个个展柜前好奇渴慕的眼神……本届牡丹文化节期间，“博物馆之都”洛阳迎来又一波“博物馆热”。

　　博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂，走进这座殿堂，人们能看到一个国家的万千气象。近年，随着国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升，我国博物馆事业迎来快速发展期，截至2018年年底，全国博物馆总数已达5136家，有近10亿人次走进博物馆。在一个个各有特色的“文化客厅”里，人们从多种维度、多个角度感受中华文明的灿烂，感受一个真实、立体、全面的中国。

　　厚重的历史文化，是洛阳最有价值、最具核心竞争力的优势资源，也是最值得向世人展示的宝贵财富。近年，市委、市政府围绕加快建设国际文化旅游名城，提出打造“博物馆之都”的发展目标，目前已建成开放各类博物馆69个，博物馆数量、种类和发展速度均居全省首位。

　　走进“博物馆之都”，能看到中华文明的许多“高光时刻”。高大方正的兽面纹铜方鼎，述说孔子“郁郁乎文哉，吾从周”的惊叹；威猛灵动的石辟邪口中，吐出东汉的雄浑大气；富丽堂皇的绿釉载丝骆驼俑，承载万里驼铃万里波的丝路长歌和万国衣冠会神都的盛世气象……在洛阳方兴未艾的“博物馆之都”，映射着“十三朝古都”的风华绝代，呈现出五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化。

　　中国人的文化需求正在蓬勃发展。从进博物馆过大年成为“新年俗”，到青年人成为博物馆的“新常客”；从来洛先奔博物馆成为许多游客“新选择”，到各类文创产品成为“洛阳礼物”“新爆款”；从与外地博物馆合作办展成为“新常态”，到数字化陈展成为“新标配”……包括洛阳在内，各地博物馆有了更多的“打开新方式”，而越来越多的人把参观博物馆作为一种“生活新方式”。透过“博物馆之都”这扇窗口，能看到国家繁荣图景下的文化创造和文化进步，也能看到大众喜闻乐见之中的文化获得感和文化幸福感。这，正是新时代的大国气象！（陈旭照）
[ 责任编辑：马佳佳]
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