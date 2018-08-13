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省工作组暗访发现问题149个 已问责处理50人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:12

　　根据省污染防治攻坚战领导小组办公室关于扬尘污染防治行动月活动要求，3月17日至4月17日，以省生态环境厅副厅长薛崇林为组长的省攻坚办第三驻市工作组对我市扬尘污染防治工作进行了为期一个月的专项暗访督导。昨日上午，省扬尘污染防治行动月发现洛阳问题反馈交办会议召开。

　　行动月期间，省攻坚办第三驻市工作组共抽查暗访我市点位182个，发现问题149个(其中西工区、涧西区共同有一个涧河河道治理扬尘问题)，其中老城区15个、伊滨区14个、偃师市14个、西工区11个、涧西区10个、汝阳县10个、伊川县10个、高新区8个、瀍河区7个、嵩县8个、洛宁县7个、宜阳县7个、吉利区7个、洛龙区6个、栾川县6个、孟津县5个、新安县3个、龙门园区2个。存在问题主要表现在：工地围挡不全或未设置围挡，黄土裸露、物料露天堆放、建筑垃圾清运不及时或覆盖不严不实，部分工地施工方未按要求采取湿法作业，道路清扫保洁不到位，“三员”管理制度落实不细，渣土运输过程中沿途抛撒，绿化工程和道路施工等线性工地未落实分段施工制度等。目前，已处罚445.2万元，问责处理50人，其中科级干部34人、工作人员16人。

　　会议强调，要进一步提升政治站位、增强政治自觉性，以此次反馈问题整改为抓手，诚恳认领问题，深刻反思原因，采取有力措施，坚决抓好整改，坚决扭转不利局面，坚决打赢蓝天保卫战。要严格实行整改责任制，明确整改内容、整改目标、责任人员、整改时限，整改一件销号一件，盯防到位防止反弹。要严格落实“一案四查”制度，对工作不力、行动迟缓的单位和个人，依法依纪从严从重查处。

　　省攻坚办第三驻市工作组部分成员，市委常委、常务副市长王琰君等参加会议。(洛阳日报记者 孙自豪 通讯员 马立)
[ 责任编辑：马佳佳]
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