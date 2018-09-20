洛阳：响鼓重锤 倾力而为 为脱贫攻坚提供坚强纪律保障

昨日，全市纪检监察机关扶贫领域腐败和作风问题专项治理决战年行动推进会召开。

昨日，全市纪检监察机关扶贫领域腐败和作风问题专项治理决战年行动推进会召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，落实省纪委开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决战年行动方案及省委常委、省纪委书记、省监委主任任正晓来洛调研指示要求，部署推进专项治理决战年行动。

市委常委、市纪委书记、市监委代理主任徐相锋指出，打赢脱贫攻坚战，是今明两年必须完成的硬任务。全市纪检监察机关要提升站位不动摇，充分发挥监督执纪问责和监督调查处置双重职能作用，把挺纪亮剑贯穿脱贫攻坚全过程，响鼓重锤、倾力而为，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的纪律和作风保障。

徐相锋强调，要咬定目标不放松，紧盯线索处置，在线索清零、机制健全上求实效。2016年至今年3月受理的问题线索要澄清底数，确保9月底前全部清零；今年3月以后新受理的问题线索要健全处置机制，确保在脱贫摘帽前全部办结。要注重标本兼治，在惩前毖后、深化整改上求实效，严格追责问责，加大曝光力度，深化以案促改，从源头上减少扶贫领域腐败和作风问题发生。要聚焦作风建设，在作风真改、监督常态上求实效，突出“真”“常”二字，既做到整治问题不手软、转变作风不懈怠，又坚持抓常抓细抓长，使监督常在、提醒经常。要落实责任不松劲，在担当尽责上实打实，在转变作风上硬碰硬，在严管厚爱上心贴心，以战之必胜的信心、一鼓作气的决心为全市决战决胜脱贫攻坚战保驾护航。 (洛阳日报记者 白云飞)