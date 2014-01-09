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洛阳市安全稳定工作会议暨基层平安创建（栾川）现场会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:12

　　昨日，全市安全稳定工作会议暨基层平安创建(栾川)现场会召开，贯彻落实上级相关会议精神及市委常委会议精神，推广基层平安创建典型经验，推动更高水平平安洛阳建设。

　　会议强调，要提升政治站位、主动担当作为，持续抓好“平安守护”专项行动，努力做到对各类风险隐患的发现预警、有效防范、妥善化解、动态清零，确保全市社会大局稳定；扎实做好矛盾纠纷大排查大化解百日行动，围绕重点领域开展社会矛盾纠纷排查，配齐矛盾调解员队伍，真心实意为群众排忧解难；认真抓好校园及周边安全建设年工作，始终保持对侵害师生人身财产安全违法犯罪活动严打高压态势，统筹加强校园内部防控与周边防控体系建设，坚决维护好校园及周边治安秩序。要强化示范引领，坚持问题导向，聚焦重点关键，着力做好公众安全感、执法满意度“双提升”工作，扎实推进保安全护稳定重点任务。要加强组织领导，夯实工作责任，坚持部门联动，强化应急处置，树立严实作风，确保各项工作措施落到实处。

　　与会人员实地观摩了栾川县平安星级创建工作，栾川县、吉利区在会上作典型发言。

　　市领导娄会峰、李保兴等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）
[ 责任编辑：马佳佳]
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