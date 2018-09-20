洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政府召开第十八次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:13

　　昨日，市长刘宛康主持召开市政府第十八次常务会议，研究部署经济运行及重点项目建设等工作。

　　会议听取了市发改委关于全市今年一季度经济运行、重点项目建设及二季度经济工作安排情况汇报，听取了市政府办公室关于一季度重点民生实事进展情况汇报。今年以来，全市上下坚持稳中求进工作总基调，紧盯“首季开门红”目标，全面深化“9+2”工作布局，加快实施“97172”合理有效投资行动计划，全市经济保持了稳中向好的发展态势，实现了“开门红”目标。今年前3个月，全市重点项目累计完成投资377亿元，实际开工152个、竣工4个，实现一季度项目建设开门早、开门稳、开门红目标。截至3月底，2019年市重点民生实事已完成年度任务的2件，已完成年度目标任务50%以上的3件，已实质性开工或正在实施的69件。

　　会议指出，今年一季度，我们加强运行调度，精准施策发力，全市经济保持平稳运行，但仍存在一些不容忽视的问题和困难，需要在二季度工作中认真加以解决。各级各部门各单位要对照年初市委全会、市人代会确定的目标任务，逐项梳理、全面盘点、分类施策，发现问题、及时调控，避免出现大的波动，特别是要紧紧围绕实施“97172”合理有效投资行动计划，推动项目建设全面提速。要强化责任意识，出实招、办实事、求实效，为项目建设提供“全程保姆式”服务，当好服务企业的“店小二”，为实现上半年时间任务双过半奠定坚实基础。

　　会议研究并原则通过了《关于加快推进社区教育工作的意见》。根据该意见，我市将建市社区大学、县级社区学院、乡镇级社区学校、村级教学点四级社区教育办学网络；整合县级职教中心、老年大学等社区教育资源，促进乡镇成人文化学校转型成为乡镇社区学校；举办“全民终身学习活动周”等。社区教育试点工作将于今年上半年启动。

　　会议原则通过了《洛阳市技术转移体系建设实施方案》，强调要用足用好自创区平台，充分调动高校、科研院所、企业等创新主体积极性，推动“政产学研金用介”各类创新要素合理高效配置，为洛阳转型发展、高质量发展注入强劲动力。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·叶酸怎么补？补多了会怎么样？一文解答！
  • ·预防血管“堵车”，踝泵运动你做了吗？
  • ·这样喂奶，小心把宝宝喂出地包天！
    		•
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
        2014年，大学毕业的张子璇到洛阳工作并定居。“现在交通方便，我爸妈没事儿常来看我，若说想家，我的‘青岛...
  • ·剑为花身为叶 她盼把牡丹剑舞成洛阳名片
  • ·洛阳：夜晚快乐不打烊
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 夜游洛阳，来这些地方就对了
  • 惊险！涧西区一居民楼阳台围板脱落
  • 洛阳气温骤降 街上行人“乱穿衣”
  • 被新华社接连点赞，咱大河南咋恁厉害？
  • 实地探访河南最大棚户区改造项目 数万...
  • 洛阳地铁1号线24个盾构区间实现贯通
  • 河南小伙在京勇救落水女孩牺牲 被确认...
  • 洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林接...
  • 幼儿园组织孩子乘公交出游 下车后却发...
  • 全国百家媒体新安县采风
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    中国国花园进入最佳观赏期
    美丽乡村路
    洛阳无篱园石雕艺术博物馆
    赵雅超：创业路千万条 ...
    精彩热帖

    牡丹插花艺术

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    烟雨宏村
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605