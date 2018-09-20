洛阳市政府召开第十八次常务会议

昨日，市长刘宛康主持召开市政府第十八次常务会议，研究部署经济运行及重点项目建设等工作。

昨日，市长刘宛康主持召开市政府第十八次常务会议，研究部署经济运行及重点项目建设等工作。

会议听取了市发改委关于全市今年一季度经济运行、重点项目建设及二季度经济工作安排情况汇报，听取了市政府办公室关于一季度重点民生实事进展情况汇报。今年以来，全市上下坚持稳中求进工作总基调，紧盯“首季开门红”目标，全面深化“9+2”工作布局，加快实施“97172”合理有效投资行动计划，全市经济保持了稳中向好的发展态势，实现了“开门红”目标。今年前3个月，全市重点项目累计完成投资377亿元，实际开工152个、竣工4个，实现一季度项目建设开门早、开门稳、开门红目标。截至3月底，2019年市重点民生实事已完成年度任务的2件，已完成年度目标任务50%以上的3件，已实质性开工或正在实施的69件。

会议指出，今年一季度，我们加强运行调度，精准施策发力，全市经济保持平稳运行，但仍存在一些不容忽视的问题和困难，需要在二季度工作中认真加以解决。各级各部门各单位要对照年初市委全会、市人代会确定的目标任务，逐项梳理、全面盘点、分类施策，发现问题、及时调控，避免出现大的波动，特别是要紧紧围绕实施“97172”合理有效投资行动计划，推动项目建设全面提速。要强化责任意识，出实招、办实事、求实效，为项目建设提供“全程保姆式”服务，当好服务企业的“店小二”，为实现上半年时间任务双过半奠定坚实基础。

会议研究并原则通过了《关于加快推进社区教育工作的意见》。根据该意见，我市将建市社区大学、县级社区学院、乡镇级社区学校、村级教学点四级社区教育办学网络；整合县级职教中心、老年大学等社区教育资源，促进乡镇成人文化学校转型成为乡镇社区学校；举办“全民终身学习活动周”等。社区教育试点工作将于今年上半年启动。

会议原则通过了《洛阳市技术转移体系建设实施方案》，强调要用足用好自创区平台，充分调动高校、科研院所、企业等创新主体积极性，推动“政产学研金用介”各类创新要素合理高效配置，为洛阳转型发展、高质量发展注入强劲动力。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪）