第五届国际牡丹产业博览会在洛阳开幕

昨日，第五届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕，来自全国的近百家牡丹产业龙头企业汇聚我市，集中展示发展成果，拓展消费市场。

游客在插花展区留影 记者 刘冰 摄

昨日，第五届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕，来自全国的近百家牡丹产业龙头企业汇聚我市，集中展示发展成果，拓展消费市场。

本届博览会以“花开盛世兴产业食药同源享健康”为主题，将持续至21日。博览会现场展出牡丹节庆礼花、牡丹深加工食用药用饮用健康产品、牡丹原料美容护肤日用品、针织牡丹绣品及各种载体的牡丹雕刻、瓷器工艺美术礼品等，涵盖吃、穿、用、演、礼等牡丹全产业链产品。博览会期间，组委会还组织了牡丹芍药主题插花公益讲座及比赛、牡丹手绘艺术大赛等活动，增强展会互动性、参与性。

牡丹产业是我市加快构建现代产业体系的特色产业之一。近年，我市围绕擦亮洛阳牡丹品牌、壮大牡丹产业规模、拉长牡丹产业链条，着力优化提升观赏类牡丹产业，发展深加工类和药用类牡丹产业，拓展丰富牡丹衍生类产业，全面提升牡丹产业化水平。目前，全市牡丹种植面积26万亩，培育牡丹深加工企业28家，形成了4大类12小类340多个产品，牡丹籽油、牡丹精油、牡丹食品、牡丹瓷、牡丹画等衍生品不断涌现，洛阳牡丹品牌影响力、文化带动力、市场竞争力和综合效益不断提升。

中国合作经济学会会长孙中华等参加开幕式。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张蕾)