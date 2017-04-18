洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第五届国际牡丹产业博览会在洛阳开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:13

游客在插花展区留影 记者 刘冰 摄

　　昨日，第五届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕，来自全国的近百家牡丹产业龙头企业汇聚我市，集中展示发展成果，拓展消费市场。

　　本届博览会以“花开盛世兴产业食药同源享健康”为主题，将持续至21日。博览会现场展出牡丹节庆礼花、牡丹深加工食用药用饮用健康产品、牡丹原料美容护肤日用品、针织牡丹绣品及各种载体的牡丹雕刻、瓷器工艺美术礼品等，涵盖吃、穿、用、演、礼等牡丹全产业链产品。博览会期间，组委会还组织了牡丹芍药主题插花公益讲座及比赛、牡丹手绘艺术大赛等活动，增强展会互动性、参与性。

　　牡丹产业是我市加快构建现代产业体系的特色产业之一。近年，我市围绕擦亮洛阳牡丹品牌、壮大牡丹产业规模、拉长牡丹产业链条，着力优化提升观赏类牡丹产业，发展深加工类和药用类牡丹产业，拓展丰富牡丹衍生类产业，全面提升牡丹产业化水平。目前，全市牡丹种植面积26万亩，培育牡丹深加工企业28家，形成了4大类12小类340多个产品，牡丹籽油、牡丹精油、牡丹食品、牡丹瓷、牡丹画等衍生品不断涌现，洛阳牡丹品牌影响力、文化带动力、市场竞争力和综合效益不断提升。

　　中国合作经济学会会长孙中华等参加开幕式。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张蕾)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·叶酸怎么补？补多了会怎么样？一文解答！
  • ·预防血管“堵车”，踝泵运动你做了吗？
  • ·这样喂奶，小心把宝宝喂出地包天！
    		•
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
        2014年，大学毕业的张子璇到洛阳工作并定居。“现在交通方便，我爸妈没事儿常来看我，若说想家，我的‘青岛...
  • ·剑为花身为叶 她盼把牡丹剑舞成洛阳名片
  • ·洛阳：夜晚快乐不打烊
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 夜游洛阳，来这些地方就对了
  • 惊险！涧西区一居民楼阳台围板脱落
  • 洛阳气温骤降 街上行人“乱穿衣”
  • 被新华社接连点赞，咱大河南咋恁厉害？
  • 实地探访河南最大棚户区改造项目 数万...
  • 洛阳地铁1号线24个盾构区间实现贯通
  • 河南小伙在京勇救落水女孩牺牲 被确认...
  • 洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林接...
  • 幼儿园组织孩子乘公交出游 下车后却发...
  • 全国百家媒体新安县采风
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    中国国花园进入最佳观赏期
    美丽乡村路
    洛阳无篱园石雕艺术博物馆
    赵雅超：创业路千万条 ...
    精彩热帖

    牡丹插花艺术

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    烟雨宏村
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605