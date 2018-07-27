省政协调研组来洛 刘炯天带队

昨日，省政协副主席刘炯天带领省政协调研组来洛，就市、县政协学习贯彻中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》情况进行调研。

昨日，省政协副主席刘炯天带领省政协调研组来洛，就市、县政协学习贯彻中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》情况进行调研。

在洛期间，刘炯天一行先后到新安县政协工商界二组、教体界、文艺界功能型党支部和“委员之家”进行实地调研，并主持召开座谈会，听取我市政协党建工作汇报，以及市、县(市)区政协对加强新时代人民政协党的建设工作的意见、建议。

刘炯天强调，要切实吃透《意见》和《实施意见》精神实质，认真研读、深刻理解、系统把握，使其成为推进新时代人民政协党的建设和政协工作的根本遵循。要严格落实党建工作责任制，推进党建责任层层落实，强化责任担当，抓好各项党建工作。要积极创新党建工作方式方法，紧密结合实际，充分运用“互联网+”等模式，打造智慧党建，出经验、出成效、出品牌。要不断完善党建工作制度机制，坚持用制度管人管事，牢固树立制度意识，让制度内化于心、外化于行。要强化党建工作的督促指导，树立重视党建、大抓党建的鲜明导向，形成上下联动、步调一致、齐抓共管的工作局面。要统筹做好党建履职双促进，坚持把抓党建与抓履职结合起来，真正做到围绕履职抓党建、抓好党建促履职。

市政协主席杨炳旭、副主席张世敏等参加相关活动。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）