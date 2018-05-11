北玻技术实现玻璃“空中曼舞”

国家网安基地展示中心幕墙玻璃 （资料图片）

双曲面中空玻璃平滑过渡，2785片曲面玻璃不重样……尽管工艺难度全国罕见，但由“洛阳技术”打造的幕墙玻璃成功攻克难关。

日前，位于武汉临空港经济技术开发区的国家网络安全人才与创新基地(简称国家网安基地)雏形显现，构成其共享区展示中心“网兜”的2785片幕墙玻璃全部由洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司提供。

国家网安基地是我国网络安全领域的重点布局项目，设有展示中心、发布中心、商业服务中心等。其中，展示中心建筑面积2.4万平方米，具备会议服务、展示和接待三大功能。建筑采用“从心所欲不逾矩，自由有边界”的设计理念，外形宏伟、技术新颖、设计巧妙，并且融入了绿色环保设计。

展示中心项目造型如同一张拉开的网，1万余根钢构杆件连接成弯曲柔和的“网兜”形状，“网孔”中镶嵌了共计2785片双曲面弯钢彩釉夹层Low-E中空玻璃，形成开放通透结构，形似玻璃“空中曼舞”。每片玻璃均为类似菱形的不规则四边形，随着屋顶曲面造型扭曲方向变化而不断变化，因而所有的玻璃没有两块是一模一样的，其建造工艺难度全国罕见。

北玻的精细加工技术确保了双曲玻璃造型平滑过渡。在生产中，由于工程进度要求高，自客户确认下单起，企业就全力以赴安排生产，把具体订单拆分成客户安装顺序来生产加工，优化生产管理，仅用短短60天就全部高质量完成，给业主单位留下了深刻印象。“北玻擅长技术攻坚克难，生产进度安排有序，使得项目顺利完工，相信我们的合作将持续共赢。”业主单位相关负责人表示。

该展示中心建成后，将成为国家网安基地对外接待的重要窗口和网络安全产业的重要地标性建筑物，最终打造为全球网络安全领域顶尖技术成果展示和交流平台。(首席记者 张锐鑫 通讯员 常海明)