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中油一建助力先进炼化产能供给
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:13

恒力集团2000万吨/年炼化一体化项目 （资料图片）

　　在牡丹盛开的季节里，远在大连长兴岛恒力集团2000万吨/年炼化一体化项目现场施工的洛阳人获得佳绩！

　　3月31日至4月5日，由中国石油天然气第一建设有限公司(下称中油一建)承建的该项目，接连实现世界最大的320万吨/年沸腾床渣油加氢裂化A装置、世界最大的65万吨/年沥青成型装置、140万吨/年溶剂脱沥青三套装置一次投产成功，生成的石脑油等产品输送至下游装置最终产出优质汽、柴油，创同类装置从建设到投产速度最快的世界纪录。

　　恒力2000万吨/年炼化一体化项目是国家核准的第一个民营炼化一体化项目，也是目前国家七大石化产业基地中最早建成、投产的世界级石化产业项目，肩负着东北振兴和我国石化产业转型升级的重任。

　　该项目采用世界领先的沸腾床渣油加氢裂化和溶剂脱沥青组合工艺技术，代表中国炼化产业先进产能发展的方向和趋势。应用该组合工艺技术，石脑油收率不仅比传统炼油工艺高32%，还省去了催化裂化装置、延迟焦化装置。该技术可加工重质沙特油和高酸油，使减压渣油转化率提高到90%以上，基本实现恒力集团生产芳烃所需石脑油的自给。

　　此外，较常规炼厂，该组合工艺焦炭产率可降低5%以上，每年可少产低价值焦炭百万吨以上，相应地多产高附加值油品、化工品百万吨以上，将重质油利用率提升至新高，助力石化行业原油高效加工、清洁利用，为减少国家对进口原油的依赖度，保障国家能源安全开辟了新路径。

　　此次投产的3套装置加上即将投产的320万吨/年沸腾床渣油加氢裂化B装置，均由中油一建承建，是国内率先应用沸腾床渣油加氢裂化和溶剂脱沥青组合工艺技术的核心装置。在工程建设中，中油一建克服装置工艺复杂、设计滞后、材料到货晚等困难，3000余名参战员工夜以继日，奋勇争先，接连实现3套主装置投产，助力这一国内技术工艺最复杂、业务一体化程度最高、产业配套最齐全的石油炼化项目全流程打通，打造出了新时代精品工程、样板工程。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王继光 郑学雷)
[ 责任编辑：马佳佳]
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