李亚分别会见中冶集团和恒丰银行客人

18日，市委书记李亚分别会见来洛考察的中冶集团党委书记、总经理张兆祥和恒丰银行党委书记、董事长陈颖等客人，就深化合作事宜进行交流。

18日，市委书记李亚分别会见来洛考察的中冶集团党委书记、总经理张兆祥和恒丰银行党委书记、董事长陈颖等客人，就深化合作事宜进行交流。

在会见张兆祥时，李亚说，洛阳正在深入贯彻新发展理念，全面深化“9+2”工作布局，加快构建“565”现代产业体系，努力做大做强新材料等主导产业，推进中心城区传统产业疏解。希望地企双方在推进硅光伏产业转型升级等方面加强对接，在中硅高科“退城进园”、硅基新材料研发等领域深化合作，不断提升产业竞争力，实现互利共赢。张兆祥表示，中冶集团将努力发挥央企产业和创新优势，加快在洛企业转型升级和技术改造，积极在洛创建国家级硅材料研发中心，为洛阳经济社会发展作出更大贡献。

在会见陈颖时，李亚说，金融是现代经济的血液，血脉通畅，增长就更加有力。当前，洛阳聚焦国家和省赋予的新战略定位，着力推进转型发展、高质量发展，积极扩大合理有效投资，在基础设施建设、产业转型发展、民生改善、生态环境等领域谋划实施了一批重大专项和重大项目，为双方深化合作提供了广阔空间。希望恒丰银行积极对接洛阳发展，扩大信贷投放，创新服务方式，着力增强金融服务实体经济能力，在广泛合作中实现互惠互利。陈颖表示，恒丰银行将把洛阳作为重点发展区域，在服务小微企业、乡村振兴、智慧城市建设等方面进一步拓展合作领域，努力在洛阳高质量发展中发挥更大作用。

市领导刘宛康、王敬林、王琰君、侯占国等分别参加会见。（洛阳日报记者 李东慧 白云飞）

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