洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

李亚分别会见中冶集团和恒丰银行客人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:13

　　18日，市委书记李亚分别会见来洛考察的中冶集团党委书记、总经理张兆祥和恒丰银行党委书记、董事长陈颖等客人，就深化合作事宜进行交流。

　　在会见张兆祥时，李亚说，洛阳正在深入贯彻新发展理念，全面深化“9+2”工作布局，加快构建“565”现代产业体系，努力做大做强新材料等主导产业，推进中心城区传统产业疏解。希望地企双方在推进硅光伏产业转型升级等方面加强对接，在中硅高科“退城进园”、硅基新材料研发等领域深化合作，不断提升产业竞争力，实现互利共赢。张兆祥表示，中冶集团将努力发挥央企产业和创新优势，加快在洛企业转型升级和技术改造，积极在洛创建国家级硅材料研发中心，为洛阳经济社会发展作出更大贡献。

　　在会见陈颖时，李亚说，金融是现代经济的血液，血脉通畅，增长就更加有力。当前，洛阳聚焦国家和省赋予的新战略定位，着力推进转型发展、高质量发展，积极扩大合理有效投资，在基础设施建设、产业转型发展、民生改善、生态环境等领域谋划实施了一批重大专项和重大项目，为双方深化合作提供了广阔空间。希望恒丰银行积极对接洛阳发展，扩大信贷投放，创新服务方式，着力增强金融服务实体经济能力，在广泛合作中实现互惠互利。陈颖表示，恒丰银行将把洛阳作为重点发展区域，在服务小微企业、乡村振兴、智慧城市建设等方面进一步拓展合作领域，努力在洛阳高质量发展中发挥更大作用。

　　市领导刘宛康、王敬林、王琰君、侯占国等分别参加会见。（洛阳日报记者 李东慧 白云飞）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·叶酸怎么补？补多了会怎么样？一文解答！
  • ·预防血管“堵车”，踝泵运动你做了吗？
  • ·这样喂奶，小心把宝宝喂出地包天！
    		•
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
        2014年，大学毕业的张子璇到洛阳工作并定居。“现在交通方便，我爸妈没事儿常来看我，若说想家，我的‘青岛...
  • ·剑为花身为叶 她盼把牡丹剑舞成洛阳名片
  • ·洛阳：夜晚快乐不打烊
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 夜游洛阳，来这些地方就对了
  • 惊险！涧西区一居民楼阳台围板脱落
  • 洛阳气温骤降 街上行人“乱穿衣”
  • 被新华社接连点赞，咱大河南咋恁厉害？
  • 实地探访河南最大棚户区改造项目 数万...
  • 洛阳地铁1号线24个盾构区间实现贯通
  • 河南小伙在京勇救落水女孩牺牲 被确认...
  • 洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林接...
  • 幼儿园组织孩子乘公交出游 下车后却发...
  • 全国百家媒体新安县采风
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    中国国花园进入最佳观赏期
    美丽乡村路
    洛阳无篱园石雕艺术博物馆
    赵雅超：创业路千万条 ...
    精彩热帖

    牡丹插花艺术

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    烟雨宏村
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605