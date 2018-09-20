洛阳地铁1号线24个盾构区间实现贯通

昨日，洛阳地铁1号线、2号线一期工程同时传来喜讯：地铁1号线七里河站至王城公园站区间实现“双洞贯通”，同时“牡丹12号”盾构机在2号线经三路站始发。

“牡丹17号”盾构机在地铁1号线王城公园站西侧北线隧洞口破土而出

昨日，洛阳地铁1号线、2号线一期工程同时传来喜讯：地铁1号线七里河站至王城公园站区间实现“双洞贯通”，同时“牡丹12号”盾构机在2号线经三路站始发。

昨日，“牡丹17号”盾构机在王城公园站西侧北线隧洞口破土而出，圆满完成该隧洞掘进任务。中铁隧道局洛阳地铁1号线工程相关负责人介绍，七里河站至王城公园站北线盾构区间全长约1.4公里，经过3个多月的连续奋战实现了洞通。此前，该区间南线隧洞由“牡丹16号”盾构机完成掘进。

截至目前，地铁1号线主体结构建设已完成总工程量的92%，其中15座车站主体结构已经封顶，全线盾构区间隧洞建设完成总工程量的79%，24个盾构区间实现贯通，其中10个盾构区间实现“双洞贯通”。

“牡丹12号”盾构机始发前，工作人员做准备

昨日上午，“牡丹12号”盾构机在完成前期安装调试后，在经三路站始发，沿东线隧洞向王城北路站进发。中铁十一局洛阳地铁2号线相关负责人介绍，该盾构区间全长509米，“牡丹12号”盾构机在掘进过程中将侧穿两座110千伏高压线塔和直径1.2米的雨水管道。为防止盾构施工期间可能出现高压线塔基础和雨水管道下沉，在施工组织之初就结合工程特点和国内隧道施工专家意见，制定了针对性极强的施工措施，确保施工安全。按照计划，该隧洞有望在6月中旬实现贯通。

“牡丹12号”盾构机始发

市轨道交通集团相关负责人介绍，地铁2号线一期工程除解放路站和洛阳龙门站综合交通枢纽地铁站外，其余13座车站主体结构约完成总工程量的48%，10座车站正加快主体结构建设，已有6台盾构机下井。 (洛阳日报记者 李东慧 通讯员 马毓鋆 记者 张怡熙 图)