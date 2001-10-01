洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林接受纪律审查和监察调查

洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林(正处级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
洛阳市财政局党组书记、局长刘庆林(正处级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
刘庆林简历
刘庆林，男，汉族，1964年2月出生，河南洛阳人，大学学历，1995年11月入党，1984年7月参加工作。
1984.07——2001.10历任洛阳市财政局预算科科员、副科长、科长；
2001.10——2009.03洛阳市财政局党组成员、副局长；
2009.03——2014.12洛阳市财政局党组副书记、副局长，市行政事业单位国有资产监事会主席；
2014.12——2016.09洛阳市财政局党组副书记、副局长(正处级)；
2016.09——洛阳市财政局党组书记、局长。
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