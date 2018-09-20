4月20日花情：鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开。

记者 徐文波 摄

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中花王、雪莲、首案红、楼兰美人等品种盛开；金岛、花竞、长寿乐等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。我市和法国图尔市共建的法式花园开园迎宾。

国家牡丹园 全园盛花期。园内约有400个品种20万株牡丹开放。其中黄冠、麟凤、八千代椿、新七福神等品种盛开；名望、海黄、帝冠、白王狮子等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

王城公园 园内约有240个品种5万株牡丹开放。其中名望、海黄、白妙、初乌等品种盛开；金阁、金岛、麟凤等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。桥北花房和明堂内有精品牡丹盆花展出。

隋唐城遗址植物园 园内约有240个品种8万株牡丹开放。其中白妙、紫红殿、新七福神等品种盛开；金岛、迟兰、绿香球等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。百花园紫斑牡丹盛开。九色园、科技园棚下有精品牡丹盆花展出。

中国国花园 园内约有150个品种8万株牡丹开放。其中圣代、长寿乐、八千代椿、白王狮子等品种盛开；金阁、海黄、黑沙堡等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。牡丹时装周本周末在西大门内广场举行。

神州牡丹园 园内约有360个品种9.6万株牡丹开放。其中春柳、黑妞、垂头蓝等品种盛开；金阁、金郅等品种初开。主要赏花点：天王台、国花坛、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

洛阳农博园 园内约有140个品种5万株牡丹开放。其中首案红、气壮山河等品种盛开；豆绿，海黄等品种初开。园区东侧钢架棚下30余株百年紫斑牡丹树开放。

郁金香牡丹园 园内约有60个品种1万株牡丹开放，品种有日暮、海黄、连鹤、紫蓝魁、首案红、五大洲、绿暮隐玉等。

天香牡丹园 园内约有80个品种8000株牡丹开放。其中花王、酒醉杨妃、桃红献媚等品种盛开；黄冠、乌金耀辉、玉楼点翠等品种初开。

西苑公园 园内金阁、海黄等品种200株牡丹开放。

牡丹公园 园内金阁、海黄等品种100株牡丹开放。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月19日