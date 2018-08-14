惊险！涧西区一居民楼阳台围板脱落

昨日晚上，市民邵先生拨打本报热线66778866反映，涧西区北5号街坊19号楼5楼一户朝东阳台的围板突然掉下，落在非机动车道上，差点儿砸住他。

昨日晚上，市民邵先生拨打本报热线66778866反映，涧西区北5号街坊19号楼5楼一户朝东阳台的围板突然掉下，落在非机动车道上，差点儿砸住他。 记者从长安路派出所得知，当时，风力较大，加之19号楼的楼房较老，5楼阳台的围板发生意外脱落后，幸未造成人员伤亡。民警已联系物业公司到场抢修，确保楼体周边安全。

今天早上，记者赶到现场看到，事发阳台为悬挑式的凸阳台，围板已几乎全部脱落，造成楼下商铺部分设施受损。楼下的人行道已拉起警戒线，提醒路人此处危险，请勿靠近。目前，该楼体一楼的牛肉汤店、烧饼店均暂停营业。

北5号街坊居民说，19号楼建于二十世纪六七十年代，且年久失修。居民董女士说，北5号街坊附近有东方二中，学生们出入经过郑州路。董女士建议相关部门抓紧排查、维修19号楼阳台，确保安全。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 戚军锋 文/图)