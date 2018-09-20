洛阳石化公司：检修，投资10亿元！

近日，在中石化洛阳分公司(简称洛阳石化公司)一催化装置再生反应器检修现场，一辆1250吨的履带式吊车进入作业区域，开始对生产装置进行检修。
近日，在中石化洛阳分公司(简称洛阳石化公司)一催化装置再生反应器检修现场，一辆1250吨的履带式吊车进入作业区域，开始对生产装置进行检修。
此次检修总投资10亿元，重点是对常减压装置、两套催化裂化装置、航煤加氢装置进行工艺优化升级改造，预计6月底完工。这是该公司迄今为止投资最多、规模最大、难度最大的一次生产装置检修，对企业优化生产，实施新技术、新工艺，实现可持续发展具有重要意义。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 王东亮 摄）
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