推进现代化标准化 助力中医药“走出去” ——访英国剑桥大学药理系血管新生与天然药物研究室主任樊台平

生物医药产业被列为我市“565”现代产业体系之一，现代中药是生物医药产业的重要领域。

生物医药产业被列为我市“565”现代产业体系之一，现代中药是生物医药产业的重要领域。

近日，在我市举办的血管新生及中医药产业落地研讨会上，英国剑桥大学药理系血管新生与天然药物研究室主任樊台平教授围绕血管新生及中医药现代化为我市业内人士作了相关学术报告，并探讨如何让洛阳中医药产品更好地走进国际市场。

他表示，目前已有75种中药材被纳入欧洲药典，在安全性、质量、疗效等方面有了欧洲认可的标准规范，牡丹作为中草药名列其中。未来，中医药在国外有望被更广泛地接受和认可，预期超过300种中药材将被纳入欧洲药典，前景看好。

樊台平认为，洛阳中医药产品若想更快地走出国门，开拓新市场，还要走标准化、规范化的道路。我市相关企业可以通过研究中医药当中的有效成分，依据“君、臣、佐、使”的中药组方原则，建立一系列中药组方分子库，通过化学合成、结构优化等创新手段研发出更加规范、安全和有效的药物，从而获得国外医药市场准入资格。

在洛期间，樊台平与我市有关企业负责人就中医药理论创新和实践、干细胞技术应用、牡丹产业发展等领域的科研合作事宜进行了深入考察和交流。“下一步，我计划进一步深入考察洛阳市优势产业资源，依托在洛成立的IUIA·洛阳剑桥中医药研究实验室，引入来自欧美的最新研究成果，帮助洛阳生物医药、牡丹深加工等产业实现技术升级。”樊台平说。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 刘岳纳）