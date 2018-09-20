剑桥中医药研究实验室在洛成立

近日，血管新生及中医药产业落地研讨会暨IUIA·洛阳剑桥中医药研究实验室揭牌仪式在我市举行。

近日，血管新生及中医药产业落地研讨会暨IUIA·洛阳剑桥中医药研究实验室揭牌仪式在我市举行。

该活动由IUIA(国际大学创新联盟)洛阳国际创新中心主办，邀请英国剑桥大学药理系血管新生与天然药物研究室主任樊台平教授作学术报告，并结合洛阳本地相关产业领域企业的技术升级及产业转型需求展开交流。

新成立的实验室将依托樊台平教授及其国际合作团队在天然药物及中药成分在血管新生、干细胞、神经保护，以及规范化研究等方面的成果，为我市企业提供包括中医药生物数据采集、药效数据采集、生物制药、新药创制等方面的技术支持，提升我市中医药、牡丹产业自主创新水平，助力相关产品加快挺进国际市场。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 刘岳纳）