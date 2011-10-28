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洛阳市县联动带动县域旅游升温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 08:56

　　连日来，在新安县龙潭大峡谷景区游客服务中心，购买门票的游客排起了长队。今年牡丹文化节，我市推出县(市)区赏花联动活动，游客凭市区牡丹园、龙门石窟、白马寺、天堂明堂景区门票可享受县(市)区景区门票半价优惠，吸引了更多游客到县域旅游，有效带动了县域旅游升温。

　　“我们出示了前一天去中国国花园的门票，在这里买票享受到了半价。”市民李秋燕高兴地说，这次外地朋友来洛，她安排了市区赏牡丹和郊县山水游，5个人仅门票就省了200元，牡丹文化节越来越惠民了。

　　据统计，4月1日至15日，龙潭大峡谷景区接待游客59481人，同比增长11.5%。

　　栾川县文化广电和旅游局相关负责人介绍，县(市)区赏花联动活动启动后，栾川县针对洛阳地接旅行社，推出了老君山、鸡冠洞、重渡沟3个精品景区“门票+住宿”特价活动。县内其他各景区也积极响应，策划活动吸引游客。比如，陶湾镇康养小镇通过举办骑行大赛，上个双休日游客接待量近3万人。

　　市文化广电和旅游局相关负责人介绍，县(市)区赏花联动活动开展以来，各县(市)区依托各自文化旅游资源，推出了孟津小浪底樱花节、汝阳杜鹃花节、洛宁环中原自行车公开赛和槐花节、新安黛眉山登山比赛等20余项各具特色的文化旅游活动，为游客提供了丰富的文化旅游产品，各县(市)区游客接待量均有不同程度增长，县域旅游呈升温趋势。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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