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助力中外人文交流的“动车组”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 08:50

　　第二届中国-中东欧国家文化遗产论坛在洛阳成功举办，人们从中了解了捷克如何促进文化遗产发展，了解了波兰完善的历史遗迹保护体系，了解了立陶宛对建筑遗产恢复生机的探索……围绕“文化遗产与城市发展”主题，来自中东欧国家的嘉宾分享经验、贡献智慧，相互学习、相互借鉴，唱响了中国-中东欧国家促进人文交流、推动务实合作的主旋律。诚如国家文物局局长刘玉珠所说，文化遗产国际合作是“一带一路”重要组成部分，更是促进中外人文交流的“动车组”。

　　时至今日，“一带一路”早已把中欧两大文明连接了起来，让亚欧大陆上不同肤色、不同语言、不同信仰的人们携起手来，走上了文明共荣的美好生活道路。作为中国与中东欧各国共同创建的合作平台，中国-中东欧国家文化遗产论坛是深化“16+1合作”的创新举措，人们期待能挽紧臂膀，以共同体的方式推动世界文化遗产的保护和传承，让文化遗产论坛成为跨国家跨区域对话协商和友好合作的创新典范。

　　洛阳是文化遗产大市，拥有世界文化遗产3项(6处)，尤其是分布在洛河沿岸的二里头、汉魏洛阳城等7处大遗址，密度之高、规模之大、时间跨度之长，在世界范围内极为罕见。如何扎实做好文化遗产保护利用工作，在世界文化遗产保护中彰显洛阳担当，为传承和弘扬中华优秀传统文化、扩大对外交流互鉴贡献力量，是一道不容回避、必须答好的重要课题。

　　多年来，我市在文化遗产保护与城市发展互促共荣中探索出了不少有益经验。比如，注重规划引领，完善保护机制，我市曾于20世纪50年代开创了“避开老城建新城”的“洛阳模式”；在20世纪80年代初率先在全国建立了“城市建设必须先考古发掘、后动土施工”的文物保护模式；进入“十三五”以来，科学编制了全市域文物保护与利用总体规划，划定文物保护“紫线”，实现文物保护与经济发展、城乡建设等“多规合一”，让洛阳厚重的历史文化活起来、走出去，为中外人文交流的“动车组”注入了强劲的“洛阳动力”。

　　今天，透过中国-中东欧国家文化遗产论坛，我们看到，作为跨地域的遗产保护平台，它在让我们分享世界文化遗产保护利用先进经验的同时，也将促使“一带一路”开出更多文化交流、民心相通的璀璨之花。正如波黑民政部副部长苏瓦德·扎菲奇代表中东欧国家致辞时所说，“我坚信，我们将会在未来继续开展成功的合作，为增进我们的友谊、推动文明交流互鉴作出进一步的贡献”。(万晓阳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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