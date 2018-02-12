2019中国国家画院美术作品展开展

昨日，2019中国国家画院美术作品展在洛阳美术馆开展，百余幅代表当下中国国家画院艺术家最高水准的美术作品，为市民送来了一场艺术盛宴。

昨日，2019中国国家画院美术作品展在洛阳美术馆开展，百余幅代表当下中国国家画院艺术家最高水准的美术作品，为市民送来了一场艺术盛宴。

此次展览由中国国家画院、市委宣传部、省美术家协会、省中国画学会主办，中国国家画院艺术交流部、市文联、洛阳美术馆承办，展出了中国国家画院老、中、青研究员的最新作品。我市部分本土美术家的优秀作品也一同参展。此次展览将持续至5月8日，市民可到洛阳美术馆三楼展厅免费观展。

中国国家画院副院长张江舟，中国画学会副会长马国强，省文联副主席、省美协主席刘杰，市领导王松涛、张生伟出席开幕式。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 牛珂）