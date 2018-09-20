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洛阳城市区18处农贸市场将改造提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 08:56

　　今年，我市将对城市区18处农贸市场进行改造提升，预计9月底前基本完成改造工作。这是记者从昨日召开的2019年洛阳市城市区农贸市场改造提升工作现场会上了解到的。

　　根据规划，我市今年实施改造提升的18处农贸市场，分别为涧西区4处、西工区3处、洛龙区5处、瀍河区3处、吉利区1处、老城区1处、高新区1处。目前，已完成改造1处，项目开工建设3处，正在推进14处。按照时间安排，以上农贸市场改造提升项目需于今年5月底前开工建设，9月底前基本完成目标任务。

　　在改造提升过程中，各农贸市场所在属地区政府将按照“先建后拆”“拆一建一”的原则，尽快择址新建农贸市场，或者布局增设“超市型”农贸市场等生鲜便民超市网点。

　　在完成改造提升后，我市还将对相关市场推行“星级化”管理：对不符合全国文明城市和国家卫生城市等创建工作的相关标准和规范、或连续两季度以上规范化(“星级化”)管理考核不合格的农贸市场，相关管理部门可给予停业整顿等处置，问题严重者将被取消经营资格或关停并转。

　　副市长贺敏参加相关活动。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 金婷婷 李庆军）
[ 责任编辑：马佳佳]
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