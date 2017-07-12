洛阳市工业企业污染防治及“散乱污”企业整治工作会议召开

昨日，全市工业企业污染防治及“散乱污”企业整治工作会议召开，对相关工作进行再部署。
昨日，全市工业企业污染防治及“散乱污”企业整治工作会议召开，对相关工作进行再部署。
会议透露，我市将组织工业企业开展非电行业提标治理、工业企业无组织排放治理、工业窑炉提标治理、VOCs(挥发性有机物)专项治理、锅炉综合整治、铸造行业污染治理等6项治理，持续减少工业企业污染物排放总量，推动企业绿色发展。
会议要求，要按照“先停后治”的原则，通过关停取缔、整合搬迁、升级改造，扎实推进“散乱污”企业整治工作。对关停取缔类企业，要按照“两断三清”标准，于5月20日前关停取缔到位；对整合搬迁类企业，要明确搬迁时限、承接园区和责任人，未完成搬迁前严禁生产；对升级改造类企业，要制订升级改造计划，按时完成整改并通过验收后方可恢复生产，未按期整改到位的将依法取缔。
副市长侯占国等参加会议。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 马安莉)
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