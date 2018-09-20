今日气温“退烧” 洛阳部分地区有雨

今天阴天间多云，部分地区有阵雨，气温10℃到17℃。

昨天，大风匆匆赶来，吹乱了行人的头发，也吹乱了升温的节奏。

市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内高空有低槽东移，配合冷空气影响，预计今天阴天间多云，部分地区有阵雨，东北风4级到5级，气温10℃到17℃。明天阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温9℃到20℃。

昨日9时20分，市气象台发布大风蓝色预警信号，预计24小时内我市大部分地区出现4级至5级偏北风，阵风6级至7级。亚里士多德曾说，风是地球的呼吸，在气象学看来，风是空气的水平移动。

6级风速度有多快呢？目前地球上跑得最快的人博尔特，创造了百米9.58秒的纪录，平均速度10.4米每秒，这只是快达到6级风的水平。也就是说，刮6级风时，空气跑得比博尔特快。这时候站在户外，你能听到呼呼的风声。通常出现6级以上大风，阵风7级至8级时，大风蓝色预警就开始生效。

大风天气外出，要防范高空坠物，行走时远离广告牌、路牌等。（洛阳晚报记者 郭飞飞）