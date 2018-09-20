洛宁县一批重大项目集中开工

17日，洛宁县举行第二季度重点项目集中开工暨电子新材料产业基地奠基仪式，总投资约22.6亿元的6个项目集中开工。

17日，洛宁县举行第二季度重点项目集中开工暨电子新材料产业基地奠基仪式，总投资约22.6亿元的6个项目集中开工。

此次集中开工的项目涉及产业转型、旅游、乡村振兴等领域，分别是：投资12.2亿元的电子新材料产业基地项目、投资4.5亿元的风力发电项目、投资3亿元的神灵寨国家5A级景区创建项目、投资1.2亿元的休闲食品加工项目、投资1.1亿元的画中画印刷项目、投资5600万元的厕所革命项目。

其中，电子新材料产业基地项目已列入省军民融合重点项目。电子新材料是最成熟的第二代半导体材料之一，在5G移动通信、物联网、军事电子等领域有不可替代的作用，是未来光电产业发展的基础。该电子新材料产业基地项目科技含量高、市场前景好，项目一期、二期竣工投产后，预计年产值可达6.9亿元。

洛宁县有关负责人表示，该县将以此次项目集中开工为契机，明确目标、倒排工期、挂图作战、提升服务，进一步推动全县产业转型升级，助推县域经济高质量发展。（洛阳日报记者 李梦龙）