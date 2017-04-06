王智慧来洛调研中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设情况

昨日，省委全面深化改革委员会办公室主任王智慧带队来洛，专题调研中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区建设情况。

昨日，省委全面深化改革委员会办公室主任王智慧带队来洛，专题调研中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区建设情况。

王智慧一行实地调研了洛阳国家大学科技园、普莱柯生物工程股份有限公司、清华高端装备院洛阳基地，详细了解园区及企业的研发、生产和运营情况。在自贸区洛阳片区综合服务中心，王智慧一行详细了解了信息化综合服务平台运行情况，对“互联网+政务服务”平台建设的创新做法表示肯定。

座谈会上，王智慧听取了自贸区洛阳片区整体运行情况及部分企业对自贸区建设的意见、建议。王智慧指出，省委、省政府高度重视自贸区建设，全面提升自贸区建设的质量和水平，对推动河南实现更高水平的对外开放具有重要意义。要充分总结经验，进一步聚焦“三区叠加”发展机遇，梳理总结自贸区洛阳片区在激发市场主体活力等方面的经验做法，不断补齐发展短板，进一步释放发展动能。要珍惜发展机遇，进一步用好自贸区等平台，充分利用先发优势，持续深化“放管服”改革，努力实现更大程度、更高层次上的对外开放。要不断探索创新，坚持问题导向，在推进“三区融合”、简政放权、贸易便利化等方面实现错位发展，加快形成一批可复制、可推广的创新案例，为推动全省实现更高质量的对外开放作出更大贡献。

市领导胡衡庐、王敬林等参加相关活动。(洛阳日报记者 李梦龙)