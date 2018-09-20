洛阳市着力搭建银政企合作平台 产融合作成果丰硕

金融是产业发展的“催化剂”，产业是金融稳定的“压舱石”。

金融是产业发展的“催化剂”，产业是金融稳定的“压舱石”。

产融合作是解决企业融资问题的重要举措，也是深化地企合作的重要内容。近年，我市着力搭建银政企合作平台，大力实施“引金入洛”工程，持续深化银政企战略合作，以雄厚资金为推手的产融合作，正在形成引领经济发展和引导经济转型升级的新动能，加速推动产业变革。

支持重点项目早见效

昨日，在孟津县华阳产业集聚区洛阳宏兴新能化工有限公司(简称宏兴化工)60万吨/年工业三苯项目施工现场，机声隆隆、吊塔林立，施工场面热火朝天……

对于早建成早投产，宏兴化工副总经理孙栋良底气十足：一方面，项目实力雄厚。60万吨/年工业三苯项目建成后，可实现年产值约80亿元，税收约11亿元，利润约8亿元。

另一方面，资金保障到位。2018年5月，洛阳银行通过了宏兴化工新建60万吨/年芳烃项目的固定资产贷款11亿元的授信申请，截至目前已累计发放贷款7亿元。

去年，宏兴化工60万吨/年工业三苯项目被列入市产融合作重点项目名录，洛阳银行关注到该项目发展前景广阔。此外，洛阳银行与宏兴化工母公司洛阳炼化宏达实业有限责任公司有着很好的合作基础，深化合作水到渠成。

“为了支持重点项目早开工、早建设、早投产，洛阳银行为其授信11亿元。”洛阳银行吉利支行综合业务部经理王晓磊介绍，洛阳银行还为其订制了6年期的还款计划，前两年先还息，第三年投产见效后再逐步还本，“希望通过产融合作，降低企业还贷成本，助推项目快速上马”。

助力产业转型快步走

前不久，洛阳LYC轴承有限公司(简称洛轴)在全国经销商年会上，发布了一份亮眼的成绩单：去年全年研发新产品产值同比增长57.5%，创企业历史新高。在产品方面，包括盾构机轴承、高铁轴承、大功率风电轴承等代表技术和市场发展方向的高端产品研制成功，使洛轴创造了多项“行业之最”。

这份报告，令洛轴财务部负责人既欣慰又振奋。2018年，洛轴迎来混合所有制改制，但新产品处于研发阶段，没有实现量产，资金压力剧增，尚未扭亏为盈的财务指标很难吸引到融资。市金融工作局了解到这一情况后，组织金融机构到洛轴召开座谈会，促进银企对接。这次会议，为洛轴融资工作带来了转机。

“虽然洛轴当时的财务状况并不理想，但其转型发展的方向符合我行绿色信贷政策的支持条件。”中国工商银行涧西支行相关负责人说，经过详细的调查分析，工行涧西支行将洛轴列为重点目标客户，创新金融产品，提供菜单式服务，不仅对洛轴在该行的存量贷款提前续贷，而且及时注入7000万元流动资金，为企业转型发展提供真金白银的支持。

政府搭台，企业“点菜”，银行服务。产融合作平台的建立，降低了企业融资成本，使银行资金投向更加安全，提升金融服务实体经济的效率和能力，实现银企共赢。

服务实体经济高质量发展

为进一步助推产融合作，服务实体经济，我市建立了一系列奖励机制加大信贷投放力度。

近年，我市每年安排300余万元资金，对当年为全市经济社会平稳较快发展作出积极贡献的银行业金融机构进行奖励，有力调动银行投放信贷的积极性。同时，对银行、保险、担保等机构支持企业融资业务进行风险补偿，采用风险分担模式争取银行授信支持。

截至今年3月底，全市金融机构人民币各项贷款余额4411.1亿元，较上月增加83.8亿元，较年初增加317.4亿元，同比增速高达22.3%，居全省第1位，创近年新高。

近年，市委、市政府高度重视产融合作工作，搭建多层次交流平台，精准发力，硕果累累：2017年2月，我市成功入选首批国家产融合作试点城市。2018年，我市新增贷款596.3亿元，同比增长17.2%，增量创历史新高；155家企业通过再融资、发债、融资租赁等形式实现资本市场融资280.61亿元，通过资本市场融资的企业数是历年来最多的一年，有效解决了企业融资难、融资贵的问题。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 郝健丽）