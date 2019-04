这位长眠异国76年的洛阳籍英雄，你们认识吗?

在电影《无问西东》中,年轻的西南联大学生沈光耀投笔从戎,驾飞机给饥民空投食物。在那个山河破碎的时代,出生望族的他已做好与敌人同归于尽的准备,当他的飞机撞向敌机的那一刻,他轻声说了句:“妈妈,对不起。”

五十多位抗战空军飞行员已在此长眠了七十多年 (李安 供图)

核心提示

在电影《无问西东》中,年轻的西南联大学生沈光耀投笔从戎,驾飞机给饥民空投食物。在那个山河破碎的时代,出生望族的他已做好与敌人同归于尽的准备,当他的飞机撞向敌机的那一刻,他轻声说了句:“妈妈,对不起。”

在遥远的美国布利斯堡国家军人陵园里,50多位抗战空军飞行员已经在这里长眠了70多年,去年之前他们的亲人并不知道他们葬在何处,也没有办法远赴重洋祭奠。昨日,记者收到一张珍贵的照片,长眠异国76年的洛阳籍军人赵光磊,留下的不再仅仅是墓碑上那个冰冷的名字。

1 在央视《等着我》节目中,她想带“二叔们”回家

去年8月5日,在央视《等着我》栏目中,加拿大籍华人李安女士,讲述了她的二叔的故事。

她的二叔叫李嘉禾,1921年出生于北平书香世家。抗日战争爆发后,在北大数学系读书的李嘉禾转入西南联大的物理系。

抗战初期,中国空军在各个环节上都与日本有很大差距,随着战局的演进,制空权逐渐丧失。1941年珍珠港事件之后,美国正式对日宣战,开始加大对中国的军事援助,其中就包括协助中国培养空军飞行员。由于空军飞行员对文化水平要求较高,有很多前来报考者是大学生,这在电影《无问西东》中也有体现。

当时日寇飞机在中国领土上狂轰滥炸,昆明的百姓伤亡惨重。正在读大二的李嘉禾毅然从军,于1943年考入空军军官学校并赴美训练。

二战时期,空军飞行员的训练是项非常危险的课程,训练时因各种事故而导致人员伤亡的事时常发生。1944年9月,李嘉禾在一次执行越野飞行任务中不幸坠机牺牲,年仅23岁。

几十年来,在李家三代人的不懈寻找下,李嘉禾的墓碑终于在位于美国德克萨斯州埃尔帕索县的布利斯堡国家军人陵园里被发现。

李安在节目中说,她在祭奠二叔的时候,发现他的墓碑旁还有50多位和二叔一样牺牲在异国的中国空军战士,他们死亡的时间都为1942年至1945年。直到李安一家的到来,他们的埋葬地才为大家所知。

因此,李安希望能为这些牺牲的战士找到亲人,能带“二叔们”回家。

2 寻找尘封的历史,众多热心人提供线索

近日,记者联系上李安,在她提供的这50多位军人的名单中,有一位叫赵光磊,墓碑上的名字为“Chao,Kwang Lei”,籍贯为河南洛阳,出生于1922年,1943年10月22日牺牲。

李安说,经过大半年的努力,在国内龙越慈善基金会的帮助下,这50多位军人中已有21位被找到亲人,但目前赵光磊的亲人还未被找到。

为了能找到更多有效信息,记者联系上在美国的高虹老师和之前采访过的美国人Rick。他们查到陵园网站上的信息显示,赵光磊是在牺牲第三天,也就是1943年10月25日被埋葬在该陵园,他的墓碑编号是PD-0 7F。“1944年秋天,中国当局正式选定了布利斯堡军事基地作为在训练中遇难的留美空军学生的安置地,其中55人被安葬在布利斯堡的国家公墓。”高虹老师发的资料里有这样一句话。

虽然找到了这些信息,但赵光磊究竟是谁?他哪一年到的美国?他又为什么魂归蓝天?有太多的未解之谜。

3 在一个英文画册中,我们见到了赵光磊的照片

记者通过网络查询,在新浪博客“静思斋历史文献收藏研究中心”中,找到了《空军军官学校第十五期同学录》,里面记录了赵光磊的姓名,但仅标注了“1943年10月22日在美训练飞行失事殉职”。

随后,记者联系上该博客主人、住在河北省石家庄市的收藏爱好者于岳。他说,当初李安和他联系过,因为他一直从事民国时期军校文献的收藏和研究,所以在得知有很多人正在帮助这些空军殉国者回家的消息后,他也想为此尽一份力。

遗憾的是,记者要找的这本同学录,不是抗战时期编印的,而是1974年印行的,里面没有任何一位同学的单人照片。这本同学录,是去年8月于岳在上海的一个拍卖会上收获的阎迺斌先生旧藏。阎迺斌是河南新蔡人,与赵光磊同批赴美国受训。

去年12月,于岳又拍到另一批阎迺斌先生旧藏,正是他们在20世纪40年代赴美受训时的原始文献。在一册残破不堪的英文画册中,残留了几十位中国空军学生的资料,其中就有赵光磊的照片!

4 一张照片一段文字,让墓碑上的名字鲜活起来

得知记者希望帮助赵光磊找到亲人的心愿,于岳无偿将这张照片发了过来。他说,这是这张照片第一次公之于众,希望这张照片能让赵光磊的家人找到他,并带他回家。

照片下方的英文,是一段类似小传的文字,资料中每名同学照片的旁边都有。赵光磊的是:“Age20.honan.the personality kid,to know him is to like him.the other youngest good judgment and a courageous heart.”

这段英文翻译过来,大概意思是,“一位年方二十有个性、一旦认识就让人喜欢上的河南小伙儿,另外,他年龄最小,但具有良好的分析判断能力且内心强大。”

这张照片拍摄的时候,赵光磊20岁,第二年他就牺牲在了美国并埋骨至今。曾有媒体这样形容当时空战的悲壮:“从空军学校毕业后活过6个月就算长寿。”21岁便牺牲的赵光磊,当年一定是怀着保家卫国的宏愿到美国接受飞行培训,虽然他最终未能驰骋疆场,但他也曾驾机翱翔蓝天,是为国捐躯的英雄。

尊敬的读者,如果您是赵光磊的亲人或知道他的相关情况,请拨打记者电话18637933711或本报热线66778866联系,您也可通过洛阳晚报微信公众号“lywb20”和新浪微博@洛阳晚报留言。

▲记者手记

上个月,一位朋友在微信上给我转来个链接,问我“这些已经在美国陵园里长眠了70多年的抗战将士里,有一个洛阳人,你能找到他的家人吗?”

这是个看似不可能完成的任务,只有一个名字和生卒年月。接下来,我和网上很多素昧平生的热心人一起搜寻信息、“抽丝剥茧”,当看到照片上这个年轻的面庞时,我流泪了。

似乎这一个多月的苦苦找寻就为了这张照片,墓碑上那个冰冷的名字一下子鲜活起来。

每一个出征的战士,背后都有一个苦苦等他回家的母亲。我相信,长眠在遥远异国的赵光磊,他一直在等待着回家,回家!(洛阳晚报首席记者 李砺瑾)