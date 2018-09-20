早起喝碗羊肉汤再到花田拍美照 免费赏花线路别错过

牡丹俏，这个双休日，若您想带着家人、朋友到近郊赏牡丹，不妨看看晚报记者为您推荐的免费赏花线路。

伊川县白沙镇刘庄村的牡丹花海

牡丹俏，这个双休日，若您想带着家人、朋友到近郊赏牡丹，不妨看看晚报记者为您推荐的免费赏花线路。

线路一：伊川县白沙镇孟村、刘庄村，叶村东侧的黑龙沟

●推荐理由：

孟村、刘庄村的牡丹可谓各有特色，目前正值盛花期，观赏效果颇佳。孟村种植有80余亩牡丹，美丽的白降河从村中穿过，小村庄有水、有山、有花海，是拍照的好去处。

刘庄村的牡丹种植面积较大，有400余亩且连片种植。该村的牡丹从平地上的花田一直蔓延到半山腰，仿若一块镶嵌着牡丹的巨型“地毯”，甚是壮观。若您去得早，说不定还能从老乡手里免费领到制作好的牡丹茶，数量有限，先到先得哟！

看完了牡丹，您还可以开车到叶村东侧的黑龙沟转一转，清澈的河水在山谷中流淌，此处原始风貌保存完好。当地还有特色农家小吃，值得一尝。

●推荐美食：白沙羊肉汤、特色农家小吃

●建议：若您驾车出行，可由二广高速转宁洛高速，先到伊川县白沙镇喝碗美味的白沙羊肉汤，再到附近的孟村赏花，接着到刘庄村拍上几张美照，中午时分，抵达黑龙沟，品尝当地特色农家小吃，下午继续游山玩水。

线路二：老城区邙山办事处土桥村—孟津县朝阳镇卦沟村、瓦店村

●推荐理由：

牡丹种植与培养，一直是土桥村的传统优质产业。这里，几乎家家户户都种牡丹，男女老少都能讲上几句牡丹知识。

出发当天，若天气晴好，看过土桥村的牡丹，您还可到孟津县朝阳镇卦沟村和瓦店村，这两个村也有连片种植的牡丹供您免费观赏。

●推荐美食：铁谢羊肉汤

●建议：若乘坐公交车出行，可乘坐1路、98路，至土桥村站下车；若您驾车出行，可先到土桥村赏花，而后由洛吉快速路行驶至卦沟村、瓦店村，再沿孟扣路继续向东行驶，到白鹤镇铁谢村尝尝地道的羊肉汤。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 赵树辉 李德伟 乔永峰 文/图）