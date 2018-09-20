明天至下周三，洛阳广场文化狂欢月活动好戏连台

“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动，精彩仍在进行。20日(周六)至24日(下周三)，主会场周王城广场将有少儿专场、戏曲专场等多个专场的精彩节目上演，第七届戏曲票友大赛将迎来决赛。同时，老城区分会场也将为大家献上精彩节目，您可千万不要错过了！
“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动，精彩仍在进行。20日(周六)至24日(下周三)，主会场周王城广场将有少儿专场、戏曲专场等多个专场的精彩节目上演，第七届戏曲票友大赛将迎来决赛。同时，老城区分会场也将为大家献上精彩节目，您可千万不要错过了！
周王城广场主会场
●吉利区文化馆综艺专场
时间：20日9时30分至11时
●少儿专场
时间：21日9时30分至11时
●市文化馆馆办团队综艺专场
时间：22日9时30分至11时
●宜阳县戏曲专场
时间：23日9时30分至11时
●第七届戏曲票友大赛决赛
时间：24日9时30分至11时
●百姓舞台
时间：每日11时至11时30分
老城区洛邑古城会场
●综艺专场
时间：20日10时至11时30分
时间：20日15时至16时30分（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张雷）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605