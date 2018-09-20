明天至下周三，洛阳广场文化狂欢月活动好戏连台

“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动，精彩仍在进行。20日(周六)至24日(下周三)，主会场周王城广场将有少儿专场、戏曲专场等多个专场的精彩节目上演，第七届戏曲票友大赛将迎来决赛。同时，老城区分会场也将为大家献上精彩节目，您可千万不要错过了！

“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动，精彩仍在进行。20日(周六)至24日(下周三)，主会场周王城广场将有少儿专场、戏曲专场等多个专场的精彩节目上演，第七届戏曲票友大赛将迎来决赛。同时，老城区分会场也将为大家献上精彩节目，您可千万不要错过了！

周王城广场主会场

●吉利区文化馆综艺专场

时间：20日9时30分至11时

●少儿专场

时间：21日9时30分至11时

●市文化馆馆办团队综艺专场

时间：22日9时30分至11时

●宜阳县戏曲专场

时间：23日9时30分至11时

●第七届戏曲票友大赛决赛

时间：24日9时30分至11时

●百姓舞台

时间：每日11时至11时30分

老城区洛邑古城会场

●综艺专场

时间：20日10时至11时30分

●少儿专场

时间：20日15时至16时30分（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张雷）