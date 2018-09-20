“洛阳造”新能源风机再获国际金奖

“洛阳造”再获国际发明大奖。记者昨日从清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)获悉，其自主研发的“一种叶片漂浮式海上仿生垂直轴风力发电机”项目荣获第47届日内瓦国际发明展金奖。该基地已连续2年荣获该奖项。

“洛阳造”再获国际发明大奖。记者昨日从清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)获悉，其自主研发的“一种叶片漂浮式海上仿生垂直轴风力发电机”项目荣获第47届日内瓦国际发明展金奖。该基地已连续2年荣获该奖项。

作为世界三大发明展之一的日内瓦国际发明展创办于1973年，是世界上历史最长、规模最大的发明展之一，也是高新技术“产学研”转化的重要国际化平台。第47届该展会于4月10日至14日举办，共吸引了40个国家和地区的800多家参展商。

该项目负责人、清洛基地新能源装备与成形技术研究所研发部部长王旭超介绍，目前风力发电机通常分两个类型，风轮旋转轴与地面平行的风机被称为水平轴风力发电机，其具有风能转换效率高、转轴较短等优点，是当前世界海上风电发展的主流机型；与之对应的风轮旋转轴垂直于地面的风机，则被称为垂直轴风力发电机。

此次获奖的项目，就是在垂直轴风力发电机领域的巨大突破。这款风机颠覆了目前海上风机常用的水平轴布局形式，创新地采用垂直轴设计，并通过仿生学原理及灵巧型、轻量化的结构，在提升海上风机整机稳定可靠性两成以上的同时，还可降低海上风机安装、维护的成本约三成，为海上风力发电发展提供了全新的解决方案。

“我们在风机设计上的灵感来自于水黾(mǐn)。”王旭超表示。水黾依靠腿部特殊的微纳米结构，可以灵巧地在水面上运动而不会沉没。由于要在海洋中作业，该款风机配备的“低阻力缓冲船”部件可以让风机漂浮在水面上，进一步提升其环境适应性。此外，风机搭载的“活铰链链接”和“超轻桁架”等部件，可以提高风机的抗风性，改善受力性能，整体提升风机的可靠性。

值得一提的是，在去年召开的第46届日内瓦国际发明展上，新能源装备与成形技术研究所研发的“下风向斜轴变桨伞形结构风力发电机”就摘得金奖。此次获奖的项目在设计上虽然沿用了去年项目的变桨结构，但整体结构上由水平轴变为垂直轴，属于该研究所新能源风机的迭代更新产品。

下一步，清洛基地将继续发挥资源集聚优势，以高层次智库与全链条服务的有机结合不断催生新技术，加速推进科技成果转化，助力我市制造业转型升级。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛)