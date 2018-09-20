李亚主持召开市委常委会议 学习习近平总书记重要讲话精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，深入学习习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的重要讲话精神，研究我市防范化解重大风险工作；深入学习习近平总书记关于文物保护工作的重要讲话及批示指示精神，学习《中华人民共和国文物保护法》，并就进一步做好我市文物保护工作提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，深入学习习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的重要讲话精神，研究我市防范化解重大风险工作；深入学习习近平总书记关于文物保护工作的重要讲话及批示指示精神，学习《中华人民共和国文物保护法》，并就进一步做好我市文物保护工作提出要求。

会议指出，党的十八大以来，习近平总书记就增强忧患意识、防范风险挑战作出一系列重要论述，在今年省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上，又对各级党委、政府和领导干部负起防范化解重大风险的政治责任提出明确要求，彰显了习近平总书记深沉的忧患意识、高远的战略视野。全市各级各部门要坚持底线思维，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧密联系外部环境深刻变化和国内改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，坚持问题导向，保持战略定力，增强忧患意识，把防范化解重大风险贯穿到各级党委、政府工作的全过程各领域，切实维护社会大局和谐稳定。

会议强调，防范化解重大风险线多面广，必须突出重点，采取有力措施，强化系统防范。要着力防范化解意识形态风险，坚持正确方向、突出研判管控、强化阵地管理，把党的领导体现到党管宣传、党管意识形态、党管媒体中，切实维护宗教领域和谐稳定，着力构建党建引领、“三治并进”、服务进村的基层组织体系和治理体系。要着力防范化解社会风险，进一步强化政治警觉和政治担当，切实维护国家安全，扎实做好信访稳定，确保社会治安大局稳定。要着力防范化解政府债务风险，按照“坚定、可控、有序、适度”要求，确保政府债务指标控制在合理区间。要着力防范化解非法集资和问题楼盘风险。着力减存量、继续遏增量，做好宣传教育，推动防范化解非法集资取得更大成效；坚持分类施策、加大处置力度、加强源头监管、规范物业管理，圆满完成问题楼盘化解目标。要着力防范化解安全生产风险，落实好安全生产责任制，加大重点领域隐患排查和化解力度，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。要加强组织领导，层层压实责任，敢于担当作为，加强预警监测，坚持多策并举，提升工作水平，实现防范化解重大风险制度化、常态化。

会议强调，党的十八大以来，党中央高度重视文物保护工作，习近平总书记就加强文物保护工作发表了一系列重要论述，作出了一系列重要指示批示，为我们做好文物保护工作提供了遵循。洛阳是历史文化名城和十三朝古都，做好文物保护工作，是我们义不容辞的使命担当。针对近期住建部、国家文物局通报和媒体反映的问题，要提高站位、实事求是，接受监督、正视问题，依法依规、认真整改，举一反三、做好工作，切实维护文物安全、促进文旅融合。要提升认识，把责任扛在肩上，强化政治意识、法治意识、底线意识，牢固树立保护文物也是政绩的科学理念，切实增强对历史文物的敬畏之心，自觉把做好文物保护工作作为严肃政治试题，以实际行动确保党中央决策部署和习近平总书记指示精神落地生根。要以诚恳态度认领问题，以坚决态度抓好整改，对反映的问题要立行立改、追责问责，及时反馈整改进展，积极回应社会关切。要落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，坚持规划引领，健全保护法规，加快项目建设，促进文旅融合，强化考古研究，推动文化交流，做到有效保护和合理利用融合发展，让文物资源“活起来”“动起来”“用起来”，让文物保护和经济社会发展、改善群众生活实现同频共振、相得益彰、交相辉映。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李东慧 白云飞）

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