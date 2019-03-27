赵雅超：创业路千万条 坚持第一条

春暖花开，来汝阳县雅文虎山温泉泡温泉的人络绎不绝。作为一家以温泉为主的生态旅游企业的负责人，赵雅超的故事要从打井说起。

赵雅超（左）和员工交流工作

春暖花开，来汝阳县雅文虎山温泉泡温泉的人络绎不绝。

作为一家以温泉为主的生态旅游企业的负责人，赵雅超的故事要从打井说起。

2012年，曾在部队服役两年的赵雅超深思熟虑后，决定倾其所有积蓄筹资创建雅文虎山温泉。当年秋季，27岁的赵雅超从河北请来的打井队作业3个月，打了200多米深没有出水，便将20万元预付款退给赵雅超……

是进还是退？难道这里没有温泉水？

面对这一变故，赵雅超选择了坚持。打井队离开没几天，赵雅超就到北京、天津请来专家再次勘测论证，并得到了肯定的答复。

“经过分析，之前请的打井队缺乏山区打井的经验和设备。”赵雅超随后四处打听，找了一支有油田钻探经验的打井队。

那段日子，无论刮风下雨，赵雅超天天泡在工地，坚持与施工人员同吃同住，策划论证、规划设计。经过8个月钻探作业，打到2200米深时终于出水了。

看到温泉水，赵雅超和团队成员都高兴坏了。他说，那一刻的喜悦终生难忘。

赵雅超套用《流浪地球》台词说：“创业路千万条，坚持第一条！”他说，一个人活着，最重要的是自己生活的同时也影响你身边的一些人，创业是其中的一条途径，但创业之路从来都不是坦途。一路走来赵雅超感触最深的正是“坚持”二字，是部队培育的“不抛弃、不放弃”的精神，支撑着他披荆斩棘、勇往直前。

赵雅超的这种“坚持”，让他获得了回报。温泉水打了出来，但由于缺乏资金，他只能将项目开业时间推迟。

“随后的七八个月，我可以说是借钱度日，甚至连员工的工资都发不出来，但他们中的大部分人选择了留守。”赵雅超说，这让他很感动，这份感动也成了他面对困难时，坚持下去的动力。

赵雅超说，他的成功离不开社会各界的支持，做企业必须承担社会责任。自企业创办以来，一直坚持做公益，不仅对60岁以上老人和1.3米以下儿童免费，每年逢年过节还为汝阳县的部分贫困户送去米、面、油等慰问品，还为乡村小学及学生捐赠图书、学习用品、衣服等。目前，该企业有160余名员工，大部分是周边村民。

2018年11月，雅文虎山温泉捐赠给姚沟小学170件品牌羽绒服和5万元助学金，共计12万余元，并承诺每年向汝阳当地学校捐赠10万余元的物资；2019年1月，为2019“艺爱无疆”名家书画爱心助残主题活动捐赠60万元物品……为了把公益事业做得更好，雅文虎山温泉还专门设立了雅文慈善生态基金，用于资助贫困学生和困难家庭。

“创业如打井，打到底才可能出水。”赵雅超说，今年，他们将打第二口温泉井，相信只要一直秉承“不抛弃、不放弃”的军人品质，必能尝到甘甜的“泉水”，他们也将把公益事业如“潺潺流水”般推进。（洛阳日报记者 申利超 文/图）